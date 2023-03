Quem está na frente para sair do BBB 23? Décimo paredão não está acirrado e Fred lidera com folga - Foto: Reprodução/Globo

UOL indica quem está na frente para sair do BBB 23 no 10º paredão

A formação de paredão colocou Fred, Domitila e Gabriel no décimo paredão do BBB 23 e agora resta ao público definir quem fica e quem sai nesta berlinda. A enquete do UOL mostra que quem está na frente para sair por enquanto é Fred, que corre risco de ter uma alta rejeição nesta eliminação.

Quem está sendo mais votado para sair do BBB 23 até agora?

Fred Desimpedidos está na frente para sair na parcial da enque UOL desde que a votação foi ao ar. O brother tem a alta porcentagem de 65,35% dos mais de 28 mil contabilizados nesta manhã de segunda-feira, às 08h40.

Domitila fica em segundo lugar com 24,14% e Gabriel Santana aparece em terceiro com 10,51% da rejeição.

Na madrugada, o jornalista já era apontado como possível eliminado neste 10º paredão, ele tinha 64,60% dos mais de 11 mil votos, enquanto Domitila ficava com 25,20% e Gabriel 10,20%. Desde então, a miss diminuiu o percentual e Fred aumentou o seu.

Vote na enquete do DCI e acompanhe em tempo real quem está na frente para sair do BBB 23:

Quem teve o maior índice de rejeição no BBB 23?

Paula é a participante do BBB 23 com a maior rejeição até, 72,5% dos votos em um paredão quadruplo. Se quem está na frente para sair na parcial do UOL, no caso Fred, repetir a alta porcentagem que tem apresentado na parcial, pode ocupar um dos lugares no Top 5 de rejeições da temporada.

Eliminado da semana também participará de repescagem

Esta semana contará com uma novidade, invés de seguir para os estúdios do BBB para ser entrevistado e depois seguir a agenda do eliminado, o participante que sair neste décimo paredão vai para a "casa do reencontro", em que dará de cara com todos os eliminados.

Haverá uma votação durante os próximos dias para definir quem volta ao jogo e dois ex-confinados serão presenteados com a repescagem.

Quem já saiu do BBB 23 e pode retornar

Nove participantes já estão confinados e aguardam pela presença do eliminado desta semana entre Domitila, Fred e Gabriel. No total, dez competidores vão disputar pelo retorno ao programa com a repescagem: Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Key Alves, Larissa e o eliminado do 10º paredão.

Quem não participa da repescagem?

Bruno Gaga, MC Guimê e Cara de Sapato não terão chance de retornar ao jogo. No caso de Bruno, ele apertou o botão de desistência e assim acabou quebrando o contrato que assinou com a emissora. Já Guimê e Sapato foram expulsos na última quinta-feira (16) após passarem dos limites com a convidada Dania Mendez. Por isso, nenhum deles vai participar da repescagem.

Gshow - Como votar no BBB 23 para eliminar hoje?

A votação no Gshow está a todo vapor! O site não apresenta parcial sobre quem está na frente para sair e o quão acirrada está a enquete, mas é essencial para o andamento do jogo, por ser a única oficial do reality show. Por isso, você deve criar um cadastro por lá, caso ainda não tenha o seu.

Para começar, você deve entrar no site do Gshow e depois clicar na página do Big Brother Brasil, que você pode encontrar no menu da lateral esquerda. Quando estiver lá, você deve clicar ne enquete oficial do programa, que aparece logo no começo da página.

Como você não conseguirá votar na enquete sem estar logado, agora é só fazer um cadastro. Você informará apenas quatro dados, seu nome completo, data de nascimento, qual o seu e-mail e a senha que usará no site. Depois que finalizar o cadastro, é só retornar à pagina do BBB.

Agora, clique na enquete no participante que deseja eliminar entre Fred Desimpedidos, Domitila Barros e Gabriel Santana. Confirme o seu voto passando pela verificação de robôs e aguarde pela confirmação do site. Repita o processo quantas vezes quiser!