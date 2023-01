Porcentagem BBB 23 da tarde aponta votação acirrada no 2º paredão

Gabriel, Domitila e Cezar estão no segundo paredão do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

O segundo paredão do BBB 23 foi formado na noite do último domingo, 29, e Cezar, Domitila e Gabriel correm o risco de eliminação. A porcentagem das enquetes extraoficiais mostram uma disputa acirrada entre dois deles, podendo haver surpresas no resultado de amanhã.

Porcentagem da enquete UOL aponta eliminação de Gabriel

Gabriel pode deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã, 31, por uma pequena margem de votos. Em consulta realizada às 13h20 desta segunda, véspera do dia da eliminação, o modelo aparecia na liderança da enquete UOL com 47,73% dos votos.

Domitila vem logo atrás com 47,60% de rejeição do público. Já que os dois apresentam quase a mesma quantidade de votos, os brothers se alternaram a liderança ao longo da madrugada de hoje. Se a votação estiver acirrada também no Gshow, é possível que os espectadores se surpreendam com o resultado do paredão.

Quem não corre risco de sair do programa desta vez é Cezar Black. O enfermeiro é coadjuvante nessa berlinda e soma apenas 4,67% dos votos.

O resultado da enquete BBB 23 do DCI é bastante parecido, mas Domitila aparece na frente. A Miss Alemanha lidera a intenção de votos, com 49,8%. Em segundo lugar está Gabriel, com pouca diferença na porcentagem, somando 47,2% de rejeição. Cezar Black está na última posição, bem longe dos adversários, com 3%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não possuem qualquer influência sob o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no Gshow.

Vote na enquete do DCI e confira a porcentagem em tempo real:

Como foi formado o paredão do BBB 23?

O segundo paredão do BBB 23 começou com o anjo da semana, Ricardo, que imunizou Tina. Já Fred Nicácio também não podia ser votado pois ganhou imunidade ao voltar do Quarto Secreto, assim como Amanda que venceu a primeira etapa da Prova do Líder junto com Cara de Sapato.

O líder indicou Cezar Black ao paredão justificando que o enfermeiro não era sua primeira opção, mas foi a única pessoa que se afastou dele enquanto outras se aproximaram. O brother, por sua vez, puxou Gabriel para a berlinda - o modelo era a primeira opção de voto dos membros do quarto Fundo do Mar.

Domitila e Mc Guimê foram os mais votados da casa. Entretanto, Cara de Sapato usou o Poder Curinga para tirar o cantor da berlinda. Quem entrou no lugar dele foi Cristian, o terceiro mais votado no confessionário.

O empresário, o modelo e a ativista social disputaram a Prova Bate e Volta, vencida por Cristian.

O resultado do segundo paredão do BBB 23 será anunciado na terça-feira, 31, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após Travessia.