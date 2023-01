O que Gabriel fez no BBB 23? Principais momentos até agora

Relembre o que Gabriel fez no BBB 23 durante a primeira semana de jogo para ganhar o ranço do público - Foto: Reprodução/Globo

Gabriel está no paredão ao lado de Domitila e Cezar. Na internet, é possível ver uma movimentação em diversos perfis que pedem a saída mais rápida possível do modelo do jogo. Mas afinal, o que Gabriel fez no BBB 23 para despertar a rejeição de muitos? As atitudes de sua primeira semana de programa ainda perseguem o rapaz. Relembre!

Odiado por parte do público e chamada de apresentador, o que Gabriel fez no BBB 23?

Gabriel começou o BBB 23 com certo favoritismo, já que ganhou a casa de vidro. No entanto, tudo foi por água abaixo logo na primeira semana de reality show. Ele passou a ser acusado como tóxico, manipulador e abusivo, o que obrigou a produção a interferir.

Início do romance com Bruna Griphao

Assim que chegou ao BBB 23, Gabriel e Bruna Griphao davam indícios que algo podia rolar entre eles. Logo na primeira prova do programa, eles ficaram lado a lado na plataforma da disputa e jogavam conversa fora durante a ação. No dia seguinte, já era visível para muita gente os carinhos e olhares que os dois trocavam na piscina e pela casa.

Não demorou muito e logo veio o primeiro beijo. O momento romântico aconteceu na primeira festa da temporada, que contou com Anitta como atração principal. O público sugeriu que o brother estivesse tentando ficar com Bruna na frente da cantora, com quem tem histórico aqui fora, pois ele ia atrás da atriz várias vezes na pista de dança.

Durante a festa, Bruna deu alguns foras no modelo e disse que não queria se envolver, mas pouco depois cedeu e eles se beijaram. A partir daí, um romance nasceu rapidamente entre eles. No dia seguinte, Bruna ganhou a prova do líder com Larissa, resolveu levar o rapaz para o quarto do líder e passou a dormir abraçada com ele sempre que possível.

O casal chegou a incomodar o público, pois Larissa, que também era líder, não conseguiu dormir em sua cama nos primeiros dias de liderança porque Bruna e Gabriel estavam lá e acabou ficando no chão.

Além disso, com as câmeras liberadas para quem tem o privilégio da liderança, o grupo de aliados descobriu que Gabriel era um dos alvos do quarto adversário, o que causou atrito entre as líderes, pois Bruna queria proteger o modelo a todo custo. Larissa deixou de se sentir uma prioridade da loira.

Larissa: Tu é minha prioridade aqui.

Eu sou tua prioridade aqui? Não sei, por causa do Gabriel.

Bruna: vc continua sendo minha prioridade.

Larissa: em alguns momentos quero conversar com vc e tu não me escuta, mas os meninos vc escuta. Ela foi muito cirúrgica aqui #BBB23 pic.twitter.com/5P4OAL1C0A — Ana Claudia 🐬🎪🌵 (@AnacClauudia) January 20, 2023

quem diria que bruna e larissa protagonizariam a primeira briga MDSSSS #bbb23 pic.twitter.com/Qz7fni4pvn — paiva em #bbb23 (@paiva) January 20, 2023

Críticas do público e do apresentador

As críticas nas redes sociais pela forma que Bruna começou a agir depois que passou a namorar com Gabriel no BBB 23 cresceram. Ela foi considerada "cega" por muitos fãs do reality, mas quem realmente virou alvo foi o modelo. Isso aconteceu por causa da forma que ele tratava a atriz. O relacionamento foi considerado tóxico e abusivo por muita gente.

Durante o convívio na casa, Gabriel comparou Bruna com "sarna", porque a atriz estava em cima querendo carinhos e beijos, além de dizer que preferia quando todos estavam acorrentados, porque assim Bruna passava mais tempo com Larissa do que ele.

#BBB23

Cara de Sapato👞 disse que Bruna e Gabriel são um casal muito chato. E Gabriel responde que Bruna parece sarna.

Me parece que esse casal precisa se ajustar muito ainda para que fique algo legal. Um precisa saber o que incomoda o outro, quando está sendo inconveniente etc. pic.twitter.com/quE6PBVOX2 — GLIK 🐛 - Temporada Especial BBB23 (@glik_oficial) January 22, 2023

As falas e maneira de agir do brother passaram a ser consideradas grosseiras e tudo piorou quando durante uma conversa ele disse "já já vai levar umas cotoveladas na boca" para Bruna, quando a loira disse que se sentia o homem da relação.

Já que o povo esquece rápido, vamos relembrar... Gabriel dizendo pra Bruna: "Já ja cê vai tomar umas cotoveladas na boca" Agora o Gabriel / Abusivo / #ForaGabriel / Domitila / Gshow / Vai Gabriel / #BBB23 pic.twitter.com/axsJo2984V — TITTO 🦊🎡🐛⚓️🪰🦏 ❦ #BBB23 #ForaGabriel (@tittoferreira_) January 30, 2023

Gabriel Fop empurra Bruna para que ele entrasse no confessionário primeiro. #BBB23 pic.twitter.com/TUTxLLESl3 — FOFOCAS - #BBB23 (@atencaoreality) January 22, 2023

gabriel “por 14 milésimos isso aqui era meu”

bruna “ah pensa pelo lado bom você ganhou meu coração”

gabriel “ah preferia ta aqui”

larissa “ai sério não dá”

MANO KKKK PLMDDS pic.twitter.com/abigbGLpnm — amanda. (@iamandabc) January 21, 2023

A revolta do público foi levada em consideração e Tadeu Schmidt conversou com os participantes antes da primeira formação de paredão da temporada. O apresentador disse que o assunto não seria um diálogo e que por isso não queria justificativas, dando broncas sobre o que Gabriel fez no BBB 23.

"Não é um diálogo para vocês responderem. É um toque. Deixa eu falar umas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal, abre aspas: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento, talvez nem perceba; talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna para Gabriel, abre aspas: 'Eu sou o homem para a relação'. fecha aspas. Gabriel, abre aspas 'já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira".

Após a bronca, Gabriel puxou Bruna de lado para conversar e perguntou se a atriz se sentia desrespeitada. A conversa dos dois gerou ainda mais descontentamento entre o público, que o considerou o brother manipulador, porque o modelo pediu que a jovem o defendesse para as câmeras.

#BBB23 Gente esse Gabriel é muito narcisista né

pfff acorda bruna depois dessa chamada ao vivo do tadeu tem que se tocar pic.twitter.com/0SzYN6YcDO — William 🏳️‍🌈 (@w1lliamrocha) January 23, 2023

O relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel recebeu um baque e eles começaram a se afastar, mas não cortaram relações de vez, pois continuam conversando e trocando abraços e carinhos pelo programa.

Nas redes sociais, muita gente queria que Gabriel saísse do jogo por conta do atrito, mas ele se salvou do primeiro paredão com a prova bate e volta, o que lhe deu mais uma semana. Ele prometeu que melhoraria como pessoa e o assunto foi amplamente discutido durante o jogo da discórdia daquela semana.

Do segundo paredão, o modelo não escapou. Ele recebeu o contragolpe de Cezar Black, indicado do líder, e realizou a prova bate e volta, mas não teve sorte. Na internet, apesar de ele também ter sua torcida - o rapaz tem 550 mil seguidores no Instagram e 25 mil no Twitter - sua permanência no paredão alegrou muita gente, que pensa que agora será possível eliminar Gabriel do jogo.

Fred Nicácio x Gabriel

O atrito de Fred Nicácio com Gabriel vem antes da bronca que Tadeu Schmidt deu no rapaz. Os dois já estavam em lados opostos do jogo por causa de uma conversa na cozinha em que Gabriel mencionou que seu objetivo era jogar e ganhar o programa a qualquer custo. Nicácio não gostou que o brother estava disposto a "morder o pescoço" de seus aliados e discutiu.

dr. nicácio hablando que gabriel é INCONFIÁVEL e que a qualquer momento pode morder o pescoço de quem tá do lado #bbb23 pic.twitter.com/HZk6xUedpU — paiva em #bbb23 (@paiva) January 21, 2023

"Não concordamos com falas que são incoerentes. E não concordamos com pessoas que não são pessoas aqui dentro. A gente empresta para o jogo o que nós temos, o que somos. E se pessoas são frias, calculistas e inconfiáveis confessadamente, elas são aqui no jogo também. E esse tipo de gente quero distância de mim e dos meus", disse o brother ao puxar Gabriel e Paula ao primeiro paredão com um contra golpe.

Justificativa de Nicácio para levar Gabriel e Paula no contra golpe #BBB23 pic.twitter.com/E9JQiDy0Et — Offstage (@portaloffstage) January 23, 2023

Os dois discutiram algumas vezes, como em um dos jogos da discórdia, e Nicácio acusou Gabriel de jogar sujo no BBB 23. Quando esteve no quarto secreto e assistiu a momentos do confinamento pelas câmeras, o médico também considerou o modelo falso com seus aliados.

