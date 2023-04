Votação + Enquete: quem será a campeã do BBB 23?

A parcial UOL já aponta quem será a campeã do BBB 23. A grande final do programa acontece nesta terça-feira, 25, com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. Duas sisters estão recebendo a maioria dos votos e são as favoritas para levarem o prêmio para casa.

Votação da campeã do BBB 23

Porcentagem BBB 23 UOL

Aline Wirley é a favorita para ganhar o BBB 23, de acordo com a enquete BBB 23 UOL. Até às 16h30 desta segunda-feira, véspera da final, a cantora somava 38,09% dos mais de 31 mil votos da pesquisa. A disputa está bastante acirrada com Amanda, apontada como a favorita para ganhar o reality.

A médica vem logo atrás, com 37,41% dos votos, marcando pouca diferença na porcentagem BBB 23 em relação ao primeiro lugar. Até a final, é possível que haja uma reviravolta.

Bruna Griphao está em terceiro lugar com 24,50% dos votos. Apesar de estar na última posição, a atriz também não está com um percentual tão baixo de votos.

Amanda é apontada como a campeã do BBB 23 em outras enquetes. No Diário do Nordeste, a médica tem 49,60% dos votos contra 34,30% da cantora - a loira também lidera na Jovem Pan com 42,20%. Já na enquete BBB 23 do DCI, a favorita é Aline com 56,20%.

A enquete UOL e outros portais não tem influência sobre o resultado do programa. Os espectadores devem escolher a vencedora através da votação do Gshow.

Quem são as 3 finalistas do BBB 23?

Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda são as três finalistas do BBB 23. O top 3 foi formado no último domingo, 23, após a eliminação de Larissa. As participantes fazem parte do grupo das Desérticas e jogaram juntas ao longo da maior parte do jogo.

Aline Wirley | quem será a campeã do BBB 23

A cantora entrou no jogo bastante resguardada e demorou para aparecer na edição. Com pouca movimentação no game e sem muito protagonismo, a famosa foi chamada de 'planta' pelos internautas. A falta de envolvimento da ex-Rouge pode ter sido até benéfica para a sister, já que ela foi ao paredão apenas na 11ª berlinda.

Aline foi pouco votada nas berlindas, com exceção do paredão que eliminou Cezar, e conseguiu chegar até a final. Apesar de ser considerada uma figura pública querida no começo do jogo, não conseguiu segurar o carinho dos internautas após se aliar ao grupo das Desérticas que, apesar de ter chegado na final, sofre bastante rejeição nas redes sociais.

11º paredão: Gabriel Santana x Bruna Griphao x Aline Wirley

Aline recebeu: 1,07% dos votos

14º paredão: Cezar x Aline Wirley x Amanda

Recebeu: 45,74% dos votos

15º paredão: Sarah Aline x Bruna Griphao x Aline Wirley

Recebeu: 0,51% dos votos

18º paredão: Aline Wirley x Larissa x Bruna Griphao

Recebeu: 8,07% dos votos

Amanda | quem será a campeã do BBB 23

Amanda é apontada como quem será a campeã do BBB 23 ao menos desde o meio do programa, quando a torcida DocShoes começou a ganhar força. Muitos internautas começaram a "shippar" a médica e Cara de Sapato, mesmo que os dois nunca tenham se envolvido romanticamente.

O grupo de fãs ganhou força e se engajou fortemente para eliminar todos os membros do quarto Fundo do Mar, rivais das Desérticas, e conseguiu deixar apenas as quatro sisters na final. Também pode-se notar o favoritismo de Amanda pelas baixas porcentagens que a loira recebeu nos paredões, nunca correndo risco de sair. Além disso, ela recebeu a maior quantidade de votos para ficar na berlinda reversa.

4º paredão: Paula x Amanda x Mc Guimê x Bruno

Amanda recebeu: 1,75% dos votos

12º paredão: Marvvila x Larissa x Domitila Barros x Amanda

Recebeu: 34,32% dos votos para ficar

14º paredão: Cezar x Aline Wirley x Amanda

Recebeu: 5,47% dos votos

16º paredão: Domitila Barros x Larissa x Amanda

Recebeu: 0,71% dos votos

Bruna Griphao | quem será a campeã do BBB 23

Bruna Griphao é uma das participantes mais polêmicas do BBB 23 e correu risco de ser eliminada em todos os paredões que esteve. Apesar de comprar briga com quase todos os outros brothers, a sister só foi indicada para a votação popular na 11ª berlinda, junto com Aline Wirley.

Por receber muitas críticas nas redes sociais, a atriz somou uma alta quantidade de votos todas as vezes e teve porcentagens bastante próximas das recebidas pelos eliminados. No entanto, conseguiu escapar da berlinda e chegou até a final do BBB 23, apesar da grande rejeição nas redes sociais.

11º paredão: Gabriel Santana x Bruna Griphao x Aline Wirley

Bruna recebeu: 42,48%

13º paredão: Fred Nicácio x Bruna Griphao x Sarah Aline

Recebeu: 47,53%

15º paredão: Sarah Aline x Bruna Griphao x Aline Wirley

Recebeu: 41%

18º paredão: Aline Wirley x Larissa x Bruna Griphao

Recebeu: 41,95%