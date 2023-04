Votação para ganhar BBB 23: Aline ou Bruna, quem fica em 2º lugar?

Parciais de enquete indicam Amanda como campeã; entre a atriz e a cantora, quem vai ficar no segundo lugar do pódio?

A final do BBB 23 foi formada na noite do último domingo (23). Aline, Amanda e Bruna agora disputam o prêmio de R$ 3,8 milhões. As enquetes do UOL e o jornal DCI apontam a médica como a campeã. Com a sister tão na frente, a dúvida que fica é: quem vai ficar em segundo lugar no reality? Veja como está a Votação para ganhar BBB 23.

Votação para ganhar BBB 23 - Quem vai ficar em segundo lugar no BBB 23?

Segundo o UOL, até a madrugada desta segunda-feira (24), entre Bruna e Aline, quem deve ficar em segundo lugar é a cantora, com 42,79% dos votos. Já a atriz da Globo aparece com uma porcentagem menor, com 13,08% dos votos.

Já a enquete do jornal DCI, a porcentagem está acirrada entre as duas, mas ainda com a liderança de Aline - com 26.4% dos votos. Bruna está com 25.1%.

Em ambas as enquetes Amanda aparece em primeiro lugar, mas vale lembrar que as votações da enquete BBB UOL e DCI não têm influência sobre o resultado oficial da votação.

Votação para ganhar BBB 23

Quem saiu do BBB 23 ontem?

Antes de Aline e Bruna se classificarem para a grande final do programa junto a Amanda, as duas disputaram o último paredão da temporada com Larissa. A professora de educação física foi eliminada com 49,98% dos votos, quase empatada com Bruna.

Amanda conquistou a classificação para a final após vencer a última prova de resistência do programa. Ela superou os adversários e ficou 15 horas na disputa. Aline desistiu da prova e acabou dando a vitória para a colega.

Como assistir a final do BBB 23 amanhã?

A grande final do BBB 23 será exibida ao vivo amanhã, a partir das 22h30 (horário de Brasília), na Rede Globo, logo após a exibição de Travessia.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou na plataforma de streaming GloboPlay.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.