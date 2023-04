Quem sai hoje do BBB 23 no 12º paredão? Briga é entre Domitila, Amanda, Marvvila e Larissa - Foto: Reprodução/Globo

Disputa se encerra na noite de hoje no site oficial do reality show.

Votação parcial já mostra quem volta do 12º paredão do BBB 23

Falta pouco para descobrirmos quem sai hoje do BBB 23 entre Marvvila, Larissa, Domitila Barros e Amanda. O 12º paredão ganhará seu resultado na noite desta terça-feira (4) e a votação está a todo vapor. Assim, as parciais extraoficiais já indicam quem deve deixar o confinamento e o sonho de levar o título de campeão para casa.

Quem está na frente para sair do BBB 23 UOL?

Marvvila é apontada como quem sai hoje do BBB 23, a sister até se recuperou ao longo da segunda-feira na enquete UOL, mas voltou para a lanterna da votação nesta manhã de terça-feira (4), às 07h00. Ela soma até o momento 23,32% dos votos. Na terceira colocação vem Amanda, com 24,79%. A médica chegou a ficar no último lugar, mas se recuperou na votação. Domitila Barros e Larissa respiram com certo alívio neste 12º paredão, como líderes da parcial. A ativista social soma 25,68%, enquanto a personal trainer tem 26,21% dos mais de 173 mil votos.

Quem sai hoje do BBB 23? Veja votação do DCI em tempo real

Enquete do DCI já passou de 1 milhão de votos e indica saída de Marvvila. Veja as porcentagens:

Dinâmica da semana

Esta será a última semana com dinâmica normal no programa. O site oficial da TV Globo revelou que na próxima semana três eliminações vão ocorrer no BBB 23. A agenda do reality show ainda não foi liberada revelando o que acontecerá em cada dia, mas já foi avisado que haverão três provas do líder e que a última festa em homenagem a liderança será a de Aline Wirley, atual chefona, nesta quarta-feira (5).

Com o programa em suas últimas semanas, a final está prevista para o dia 25 de abril, uma terça-feira. O prêmio já passou dos R$ 2 milhões, um feito inédito no reality show.

Até que horas pode votar?

A votação oficial do BBB 23 no site do Gshow será encerrada na noite desta terça-feira, durante o ao vivo. A programação da emissora aponta que o programa de eliminação de hoje começará às 22h25 e encerrará por volta das 23h50.

Geralmente, a votação fica aberta ao longo do programa e é encerrada próximo ao último bloco. O apresentador Tadeu Schmidt informa o público e os confinados e pouco depois faz seu habitual discurso.

Como votar para FICAR no Gshow

A votação é para ficar e você precisa ter uma conta no portal para que tenha seu voto validado. O processo é rápido, simples e o melhor de tudo, totalmente de graça. Esta é a única enquete que de fato afeta o jogo, então se quiser definir quem sai hoje do BBB 23, precisa ir até o site.

Passo a passo de como votar no Gshow:

1 - Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e em seguida clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar a opção "BBB 23". Se preferir ir direto para a página do reality show, você pode usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

2 - Clique na enquete "Quem você quer que fique no BBB 23" e o site pedirá um login para você conseguir votar. Aperte "cadastre-se" e será redirecionado para um formulário em que informará nome completo, data de nascimento, um e-mail válido e a senha que usará no site;

3 - Para finalizar o cadastro é só apertar a caixinha que confirma que você concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e então clicar no botão "cadastrar";

4 - Agora retorne para a página do BBB 23, desta vez você conseguirá votar na enquete. Lembre-se que o voto é para ficar, então clique na participante que deseja que continue no jogo entre Domitila Barros, Marvvila, Amanda e Larissa;

5 - Para finalizar, selecione a caixinha "sou humano" para passar pela verificação de robôs e aguarde por uma mensagem que aparecerá na tela informando que seu voto foi computado.