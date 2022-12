Wanessa Camargo vai para o BBB 23? O que sabemos até agora

Ainda falta cerca de um mês para a próxima edição do Big Brother Brasil, mas há tempos circulam rumores na web de que Wanessa Camargo vai para o BBB 23. A cantora é uma das possíveis participantes mais faladas entre os internautas, e já teria até teria adiantado compromissos antes de entrar no confinamento.

Wanessa Camargo vai para o BBB 23, diz jornalista

Wanessa Camargo vai para o BBB 23, de acordo com informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. A cantora teria sido convidada para outras edições do reality show da Globo, mas declinou. Desta vez, a voz de 'Amor, Amor' teria aceitado a oferta e estaria entre os membros do Camarote.

A cantora, inclusive, estaria adiantando compromissos antes de entrar no confinamento. A famosa e o namorado Dado Dolabella, que estão juntos desde o primeiro semestre deste ano, planejam ficar noivos antes do início do programa. O anel já estaria até encomendado, de acordo com o colunista.

Wanessa também adiantou a festa de aniversário de seu filho mais velho, que seria em janeiro. O garoto comemorou no último final de semana, 11 de dezembro.

Em meio aos rumores, Wanessa Camargo fez uma publicação em sua conta no Instagram afirmando que não irá participar da atração. "Não vou para o BBB, não estou cotada e não falei com ninguém. Tenho shows em janeiro, tudo marcado já. Tenho férias marcadas com as crianças... Então, não existe BBB neste ano", disse. A cantora também afirmou que foi sondada para o BBB 22, mas a participação acabou não acontecendo.

Quem também desmentiu os boatos foi Igor Camargo, irmão de Wanessa. Ao Metrópoles, ele negou a entrada da famosa no programa. “Pode me cobrar pessoalmente e colocar meu nome como mentiroso se ela aparecer no BBB”, disse.

Quem é Wanessa Camargo?

Wanessa Camargo, 39, é cantora. Ela é filha de Zezé di Camargo e Zilú Godoy, separados há dez anos.

A artista começou a fazer sucesso no início da década de 2000, quando lançou seus três primeiros álbuns em 2000, 2001 e 2002, e ficou conhecida pelas faixas O Amor Não Deixa, Não Resisto a Nós Dois e Amor, Amor, três dos maiores hits de sua carreira. Foi na mesma época em que ela namorou Dado Dolabella pela primeira vez, com quem reatou neste ano.

Wanessa também se arriscou cantando em inglês. Em 2011, lançou o álbum DNA, que teve como carro-chefe a faixa Shine it On. Em 2016, deixou o pop de lado para apostar na música sertaneja com seu oitavo álbum de estúdio, intitulado 33.

A cantora foi casada por quase 15 anos com o empresário Marcus Buaiz, de quem se separou no começo de 2022. Com ele, teve dois filhos: José Marcus, 10, e João Francisco, 8.

A filha de Zezé segue ativa na carreira de cantora e faz shows por todo o Brasil. No ano passado, ela foi um dos destaques do Show dos Famosos, competição musical do Domingão, na Globo.

Quem são os cotados para o BBB 23?

Além de Wanessa Camargo, Léo Dias já divulgou alguns outros nomes cotados para a edição do próximo ano do Big Brother Brasil. São eles:

Vitão, 23 anos, cantor;

Laura Brito, 28 anos, influenciadora digital;

Vivi Wanderley, 21 anos, influenciadora digital;

Mariely Santos, 23 anos, influenciadora digital;

Bruna Griphão, 23 anos, atriz;

Yasmin Brunet, 34 aos, modelo.

O BBB 23 tem estreia marcada para 16 de janeiro, segunda-feira. O programa segue sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, que retorna para sua segunda temporada à frente da atração. O reality show repete o formato de sucesso dos últimos anos, dividindo os participantes entre Pipoca, anônimos que se inscrevem para participar, e Camarote, famosos convidados pela produção.