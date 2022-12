BBB 23: quem vai apresentar a nova temporada?

Relembre a carreira de Tadeu Schmidt na Globo, o apresentador do BBB 23, e também quem já passou pelo comando do programa - Foto: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt/Facebook/@BBB

O Big Brother Brasil perdeu Tiago Leifert após a edição de 2021 e colocou Tadeu Schmidt no cargo de novo apresentador do reality show. O jornalista continuará a frente do programa da TV Globo na próxima edição? O BBB 23 está cada vez mais próximos e as novidades não param de surgir.

Tadeu Schmidt será o apresentador do BBB 23?

Tadeu Schmidt continuará como apresentador do reality show na edição de 2023. Este será o segundo ano do jornalista a frente do programa comandado por Boninho.

Tadeu foi introduzido como apresentador na temporada de 2022, depois que Tiago Leifert decidiu sair do reality show. O anúncio oficial da entrada de Schmitd foi realizado em outubro de 2021, alguns meses antes da estreia da nova temporada. Até então, Tadeu trabalhava no Fantástico.

Tadeu comandava o quadro dos "cavalinhos" sobre as últimas atualizações e jogos do brasileirão e também era apresentador da atração ao lado de Poliana Abritta. Com sua saída, Maju Coutinho ficou com a vaga de apresentadora e Alex Escobar assumiu o quadro sobre futebol.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a carreira de Tadeu Schmidt na Globo começou nos anos 2000. Ele foi contratado pela emissora como repórter esportivo e se tornou apresentador no Esporte Espetacular. Sua estreia no Fantástico foi em 2011 e ele permaneceu no programa durante uma década, até deixar a atração para migrar para o Big Brother Brasil.

Antes de ingressar no jornalismo, Tadeu iniciou a vida de atleta. Ele treinou vôlei até os 17 anos de idade, mas a carreira no esporte não continuou e ele cursou comunicação em Brasília. Durante a época dos estudos, ele estagiou em veículos como a Radiobrás, a Rádio Nacional e a TV Nacional. Depois de se formar ele ingressou em uma filiada da TV Globo de Brasília, mas pouco depois, teve a sorte de deixar a filiada e ganhar uma vaga na maior emissora do país.

Quem já apresentou o Big Brother Brasil?

A edição de estreia do Big Brother Brasil foi a única que contou com dois apresentadores. Na primeira vez que a versão brasileira foi ao ar Pedro Bial dividiu o palco com a atriz Marisa Orth.

A participação da famosa não durou muito e ela não retornou na segunda temporada, que também foi ao ar em 2002. Depois, Pedro Bial seguiu a frente do programa sozinho.

Após mais de uma década de Bial como rosto do programa, ele deixou a atração. A última edição comandada pela jornalista foi a de 2016.

A partir de 2017, Tiago Leifert assumiu. O jornalista e apresentador comandou as edições 17, 18, 19, 20 e 21. Após 5 anos de programa, ele anunciou sua saída devido a motivos pessoais - A filha do apresentador foi diagnosticada com câncer nos olhos e ele deixou também o comando do The Voice.

Em outubro de 2021, Tadeu Schmidt foi anunciado como novo dono do cargo. O apresentador fez sua estreia a frente do reality show no início do BBB 22, no dia 17 de janeiro de 2022.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 irá começar no dia 16 de janeiro de 2023. A edição irá ao ar todos os dias na televisão aberta e como sempre terá exibição de suas câmeras 24 horas para o público por meio da plataforma streaming da emissora, a Globoplay.

Boninho, o chefão do reality show, contou nas redes sociais que o prêmio da nova temporada será o "maior de todos", mas ainda não foi revelado o valor que os participantes desta edição terão chance de levar para casa. Desde o BBB 10, o prêmio é de R$ 1,5 milhão para o primeiro lugar. Ao vice-campeão é dado R$ 150 mil e o terceiro colocado leva R$ 50 mil.

Na edição mais recente do programa, de 2022, Arthur Aguiar foi coroado como grande campeão. Paulo André, o PA, foi agraciado com a posição de vice-campeão. Douglas Silva, o DG, ficou com a terceira colocação do ranking.

Veja como foi a abertura do ano passado e já se prepare para a do BBB 23:

