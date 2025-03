Aline, Eva ou Vitória? Quem é o favorito do BBB 25

Quem é o favorito do BBB 25? O programa ainda tem pela frente 1 mês no ar e 13 participantes seguem na briga pelo disputado prêmio de R$ 3 milhões. Consultamos a enquete UOL para saber quais confinados tem a preferência do público até agora. Parcial quem é o favorito do BBB 25 – Enquete […]

Quem é o favorito do BBB 25? O programa ainda tem pela frente 1 mês no ar e 13 participantes seguem na briga pelo disputado prêmio de R$ 3 milhões. Consultamos a enquete UOL para saber quais confinados tem a preferência do público até agora.

Parcial quem é o favorito do BBB 25 – Enquete UOL

Vitória Strada é a favorita para ganhar o BBB 25, segundo a enquete atualizada do UOL, em consulta neste domingo, 23 de março. A atriz global tem 29,3% da preferência do público, mas está praticamente empatada com Renata, que tem 29%.

Vitória Strada – 29,3%

Renata – 29,07%

João Gabriel – 11,58%

Aline – 11,39%

Vilma – 7,73%

Diego Hypolito – 2,72%

Vinicius – 1,96%

Guilherme – 1,79%

Eva – 1,76%

João Pedro – 1,02%

Maike – 0,88%

Joselma – 0,42%

Daniele Hypolito – 0,39%

Restam 13 participantes no programa: Vinícius, Renata, Vitória, Vilma, Aline, Eva, Guilherme, Diego, João Pedro, Daniele, Maike, João Gabriel e Joselma.

Ganhadores do Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil está em sua vigésima quinta edição, e nem sempre os favoritos ao longo do programa foram os ganhadores do reality. Relembre.

Kléber Bambam – BBB 1

Rodrigo Leonel (Cowboy) – BBB 2

Dhomini Ferreira – BBB 3

Cida – BBB 4

Jean Wyllys – BBB 5

Mara Viana – BBB 6

Diego Alemão – BBB 7

Rafinha – BBB 8

Max Porto – BBB 9

Marcelo Dourado – BBB 10

Maria Melilo – BBB 11

Fael Cordeiro – BBB 12

Fernanda Keulla – BBB 13

Vanessa Mesquista – BBB 14

Cézar Lima – BBB 15

Munik Nunes – BBB 16

Emily Araújo – BBB 17

Gleici Damasceno – BBB 18

Paula Von Sperling – BBB 19

Thelma Assis – BBB 20

Juliette – BBB 21

Arthur – BBB 22

Amanda – BBB 23

Davi – BBB 24

O BBB 25 começou no dia 13 de janeiro e deve ser a edição mais longa da história, com quase quatro meses de exibição. Ao todo, os participantes ficarão 100 dias confinados na casa. A final está prevista para o dia 22 de abril.

