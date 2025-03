Aline? Quem está sendo mais votado para sair do BBB 25

Aline, Maike e Diego correm o risco de eliminação no décimo paredão da temporada. Um deles ouvirá o discurso do apresentador Tadeu Schmidt na noite de terça-feira, 25, e sairá pela porta da casa mais vigiada do Brasil. Quem está sendo mais votado para sair do BBB 25? As parciais das enquetes mostram possíveis resultados.

Quem vai sair do BBB 25 – Enquete UOL

Quem está sendo mais votado no BBB 25 é o Maike. Para 50,95% dos leitores da enquete UOL, o rapaz deve ser eliminado. São mais de 370 mil votos, mas a disputa ainda não está definida, já que Aline vem logo atrás com 46,49% dos votos para sair. A porcentagem significa um empate.

Enquanto isso, Diego é o menos votado e deve continuar no jogo. Ele recebeu 2,56% dos votos.

No DCI, o resultado se mantém parecido com o UOL. Aline lidera a votação com 50,6% dos votos, seguida de Maike na segunda posição com 47,1%. Diego segue na lanterna, com 2,3% dos votos.

A eliminação do BBB 25 ocorre na terça-feira, 25 de março, a partir das 22h35, horário de Brasília, na Globo. O programa é exibido logo após a novela Mania de Você e ficará no ar durante 1h20, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Votação Gshow

A votação segue aberta até a noite da próxima terça. O portal onde os votos são contabilizados é o Gshow, site oficial de entretenimento da Globo.

Basta se cadastrar, clicar sobre o brother escolhido e fazer a validação de segurança para confirmar o voto. Não há limite de votos para quem vota com a torcida, ou seja, o público pode participar quantas vezes quiser. Os votos individuais, por CPF, são únicos.

Nas últimas semanas, os paredões do BBB 25 têm registrado altos índices de votação para os eliminados, que sempre ultrapassam a casa d0s 70% dos votos. Nem todas as grandes porcentagens indicam rejeição, mas por algum dos emparedados enfrentaram fortes jogadores.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.