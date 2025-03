Aline sai? Como está a enquete do BBB 25

A porcentagem BBB 25 parcial da enquete UOL mostra quem deve sair neste 8º paredão. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público e um deles deixará a casa na terça-feira, 11.

Porcentagem BBB 25 da enquete UOL

Quem deve deixar o reality hoje é Thamiris, de acordo com a porcentagem BBB 25 da enquete UOL. A sister já tem 56,23% dos votos para sair.

Aline soma 40,1% dos votos. A diferença entre as duas não é grande, então pode ter surpresa no programa ao vivo. está nas mãos da torcida.

Quem também não corre riscos de deixar o programa neste paredão, segundo a porcentagem BBB 25 da enquete, é Vinícius. Ela tem 3,67%.

Vale lembrar que a enquete UOL não tem influência sobre o resultado da votação e é utilizado apenas para saber a opinião do público sobre os brothers.

Como votar no Gshow?

Apenas a votação oficial do BBB 25 conta para a eliminação de Aline, Thamiris ou Vinícius, é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez ou pela torcida.

