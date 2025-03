Ao vivo BBB 25: onde assistir a Vitrine do Seu Fifi

Renata está na vitrine do Seu Fifi do BBB 25, uma casa de vidro localizada na Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por lá, a sister pode interagir com o público e receber fofocas e dicas sobre o jogo. A dinâmica tem transmissão ao vivo e encerra ainda hoje, 13.

Transmissão da Vitrine do Seu Fifi BBB 25

Para assistir a Vitrine do Seu Fifi em tempo real, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay. Para isso, é só visitar o https://globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Mas também tem como assistir de graça pela internet, mas atenção que o acesso ao conteúdo é limitado. É só acompanhar o programa diário do reality show, sempre depois da novela das 9.

O usuário não terá acesso às câmeras exclusivas da casa, mas obterá todas as informações mais importantes do jogo, além de ver ao vivo a formação de paredão, eliminações, prova do líder, entre outros momentos.

Os passos serão bem parecidos de quem assina o serviço, mas não será necessário selecionar nenhum pacote:

1 – Acesse https://globoplay.globo.com/;

2 – Clique em “entrar” e depois em “cadastre-se”;

3 – Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização;

4 – Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” ou não conseguirá terminar o cadastro;

5 – Finalize com o botão “cadastrar”;

6 – Agora com seu login e senha é só abrir a Globoplay e clicar na aba “Agora na TV” e em seguida em “TV Globo”.

