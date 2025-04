Como está a votação BBB 25 agora: porcentagem enquete UOL (10/04/25)

O décimo quinto paredão do BBB 25 foi formado, deixando Maike, Renata e Vinícius na zona de perigo. Mas qual deles será eliminado nesta quinta-feira, dia 10 de abril, e como está a votação do BBB 25? Consultamos a enquete UOL com a parcial de quem está na frente para sair.

Como esta a votação BBB 25

Segundo a parcial da enquete DCI “Quem deve sair do BBB 25”, Maike deve ser eliminado do jogo. Hoje, horas antes da eliminação, ele somava 48,9% dos votos na enquete para ser eliminado.

No segundo lugar da parcial da enquete que mostra quem sai neste paredão está Vini com 45,8%. Renata aparece com 5,2%.

Enquete BBB UOL

A Enquete UOL parcial indica a eliminação de Vinícius com 55,48% dos votoa. Maike vem em seguida com 41,62%, enquanto Renata é a lanterna com 2,9%.

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Como votar no Gshow

Em primeiro lugar, para começar a votar em quem deve ficar é necessário ter um cadastro no site oficial do reality. Caso nunca tenha participado de uma votação BBB 25 no Gshow, basta criar a inscrição informando o nome completo e data de nascimento, e depois adicionar um e-mail válido.

Após fazer o login ou realizar o cadastro, entre no site do Gshow e clique na aba do Big Brother Brasil. Em seguida, clique na votação do BBB 25. Escolha se irá votar por CPF ou com a torcida.

Agora vamos ao passo a passo de como votar no BBB 25

1 – Passo 1: acesse o site do Gshow e clique no menu da tela para encontrar a opção “BBB”. Caso queira ir direto para essa página, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

2 – Passo 2: para ter a permissão de votar, será necessário que tenha login e senha no site. Se tiver, ótimo. Caso ainda não tenha, clique em “entrar” no cantor superior direito e depois em “cadastre-se”;

3 – Passo 3: você terá que informar alguns dados pessoais como nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Fique tranquilo que não será necessário pagar nada;

4 – Passo 4: agora que você está logado em sua nova conta, é só clicar na enquete BBB 25 no Gshow.

5 – Passo 5: selecione qual brother deve ficar. Escolha o tipo do voto, lembrando que o voto por CPF é único, mas o da torcida pode ter repetição.

Tudo sobre o Big Brother Brasil no DCI.