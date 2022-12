23 anos depois: como estão os ganhadores do BBB hoje

O Big Brother Brasil já consagrou 22 vencedores ao longo de toda sua história. Alguns deles seguem carreira artística, enquanto outros sumiram da mídia e gastaram todo o dinheiro do prêmio, voltando a viver como antes do reality show. Veja por onde andam os ganhadores do BBB.

Klebber Bambam do BBB 1 - Ganhadores do BBB

O primeiro vencedor do Big Brother Brasil foi Klebber Bambam, que na época levou o prêmio de R$ 500 mil para casa.

Depois de se consagrar campeão, fez alguns trabalhos como ator na Globo, mas não seguiu na carreira. Também retornou ao reality no BBB 13, mas desistiu da competição depois de apenas cinco dias.

Hoje, aos 44 anos, mora em Las Vegas, nos Estados Unidos, e é fisioculturista, além de manter um canal no YouTube no qual fala sobre o assunto.

O BBB 1 foi exibido entre 29 de janeiro de 2002 e 2 de abril de 2002.

Rodrigo Cowboy do BBB 2

Rodrigo Cowboy, 52, não se deu tão bem quando Bambam. Após deixar o programa com R$ 500 mil no bolso, perdeu parte do dinheiro ao investir em negócios que não deram certo. Também foi preso por em flagrante acusado de estelionato e de tentativa de homicídio e precisou pagar uma fiança de R$ 30 mil para deixar a cadeia.

Hoje, ele vive longe dos holofotes e trabalha como Gestor Imobiliário, conforme descrito em sua página no Instagram.

O BBB 2 foi exibido entre 14 de maio de 2002 e 23 de julho de 2002.

Dhomini Ferreira do BBB 3 - Ganhadores do BBB

Assim como Bambam, Dhomini também retornou ao Big Brother Brasil em 2013, mas foi eliminado no segundo paredão. Ele também investiu em negócios que não deram certo, como a compra de um posto de gasolina, mas também construiu seu patrimônio comprando imóveis.

Hoje, aos 50 anos, ele e empresário e mantém um negócio no ramo da saúde, beleza e bem-estar. Dhomini tem uma página no Instagram ao lado de sua esposa, Adriana, com quem trabalha.

O BBB 2 foi exibido entre 14 de janeiro de 2003 e 1 de abril de 2003.

Cida do BBB 4

Cida foi um das campeãs que perdeu todo o prêmio. Na época, a ex-sister usou o dinheiro sem critério, emprestando para familiares, amigos e sendo fiadora de uma ex-assessora. Inclusive, a ex-babá perdeu a casa que havia comprado com o dinheiro do prêmio após ser acionada na Justiça já que a assessora não pagou a dívida.

Hoje, aos 57, ela vive no anonimato e mora em uma casa simples ao lado dos dois filhos, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela posta cliques de suas rotinas e comenta as edições do BBB.

O BBB 2 foi exibido entre 13 de janeiro de 2004 e 6 de abril de 2004.

Jean Wyllys do BBB 5 - Ganhadores do BBB

Jean Willys, 48, é um dos ganhadores do BBB que mais se destacaram após vencer o programa. O ex-brother seguiu carreira política e se filiou ao PSOL, se elegendo deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2010, 2014 e 2018.

No entanto, Jean não assumiu o terceiro mandato após sofrer ameaças de morte. O ex-deputado se mudou para a Europa, onde cursa doutorado em Ciência Política na Universidade de Barcelona. Ele também é pesquisador no Hutchins Center de Harvard, além de ser jornalista.

O BBB 2 foi exibido entre 10 de janeiro de 2005 e 29 de março de 2005.

Mara Viana do BBB 6

Maria Viana é mais uma entre os ganhadores do BBB que hoje vivem no anonimato. Com o dinheiro do prêmio, ela pagou o tratamento de sua filha Araci, que vivia com paralisia. Ela também comprou uma pousada em Porto Seguro, mas que foi demolida para dar lugar a um prédio.

Atualmente, aos 49 anos, Mara é formada em teologia e cursa sua segunda graduação, em Psicologia.

O BBB 2 foi exibido entre 10 de janeiro de 2006 e 28 de março de 2006.

Diego Alemão do BBB 7 - Ganhadores do BBB

Alemão é um dos mais marcantes ganhadores do BBB. Ele é bastante lembrado por ter se envolvido em um triângulo amoroso com Irís Stefanelli e Fani Pacheco.

Depois de ganhar o programa, ele investiu o prêmio no mercado imobiliário. Hoje, aos 41 anos, ele é construtor e trabalha construção de 18 apartamentos para alugar em São Paulo. De acordo com a bio do Instagram do ex-brother, ele é VP da Trust Network e mantém negócios no Rio de Janeiro, São Paulo, Miami e Nova York.

O BBB 2 foi exibido entre 9 de janeiro de 2007 e 3 de abril de 2007.

Rafinha do BBB 8

Ganhador do BBB de 2008, Rafinha vive longe dos holofotes. Ele investiu o prêmio do BBB 8 em imóveis e abriu seu próprio estúdio de tatuagem. Atualmente, aos 41 anos, ele trabalha como tatuador.

Ele também se mantém um espectador assíduo do Big Brother Brasil e costuma fazer algumas lives quando o programa está no ar dando seus palpites.

O BBB 2 foi exibido entre 8 de janeiro de 2008 25 de março de 2008.

Max, do BBB 9 - Ganhadores do BBB

Max foi um dos ganhadores do BBB que confessou ter gastado todo o prêmio do reality show, mas ainda assim hoje o ex-brother tem o seu próprio negócio.

Hoje, aos 44 anos, o artista plástico segue trabalhando na área e está à frente de escola que oferece aulas de programação de jogos, desenho, entre outros. Ele também vende esculturas caricatas feitas por ele mesmo.

O BBB 2 foi exibido entre 3 de janeiro de 2009 e 7 de abril de 2009.

Marcelo Dourado, do BBB 10

Marcelo Dourado participou pela primeira vez do BBB 4, mas retornou em 2010 para uma nova chance e venceu a competição.

Ele também foi um dos brothers que gastou mal o dinheiro, perdendo quantias em jogos de azar. No entanto, também investiu na carreira esportiva, sendo referência no judô e luta live. Hoje, aos 50 anos, ele trabalha como educador físico.

O BBB 2 foi exibido entre 12 de janeiro de 2010 e 30 de março de 2010.

Maria Melillo do BBB 11 - Ganhadores do BBB

Maria Melillo, 39, também investiu na carreira de atriz, mas não emplacou muitos trabalhos na Globo. Também já fez parte do TV Fama, na RedeTV.

Nos últimos anos, ela foi para os Estados Unidos investir na carreira de atriz e modelo. Durante a pandemia, se dedicou a estudar o ofício. Ela também faz participações em eventos.

O BBB 2 foi exibido entre 11 de janeiro de 2011 e 29 de março de 2011.

Fael Cordeiro do BBB 12

Fael optou por viver longe dos holofotes após ganhar o prêmio do BBB 12. O ex-brother investiu o dinheiro do prêmio em duas fazendas no Mato Grosso do Sul, onde vive hoje.

Atualmente, aos 35, Fael trabalha exclusivamente com criação de gado, reprodução, inseminação e serviços de tecnologia na área.

O BBB 2 foi exibido entre 10 de janeiro de 2012 e 29 de março de 2012.

Fernanda Keulla, do BBB 13 - Ganhadores do BBB

Fernanda, 36, foi uma das ganhadoras que mais conseguiu se manter na mídia. Mesmo gastando todo o dinheiro do prêmio, a ex-sister se deu bem na carreira artística.

Nos últimos anos, ela fez parte do time de apresentadores do extinto programa Vídeo Show e foi repórter da Rede BBB. Hoje, ela é parte do projeto Canal Modo Viagem, do Globoplay, e do Galera Esporte Clube na Rede TV. Também é influenciadora digital, somando mais de 2 milhões de seguidores.

O BBB 2 foi exibido entre 8 de janeiro de 2013 e 26 de março de 2013.

Vanessa Mesquita, do BBB 14

Após se consagrar vencedora do Big Brother Brasil, Vanessa, 36, seguiu trabalhando em prol da causa animal. A campeã tem a sua própria ONG, o Instituto Pet Van, que resgata, cuida e promove adoção de animais. Ela também abriu sua própria clínica veterinária.

Além da carreira como veterinária, ela também é influenciadora digital e mantém uma página no OnlyFans, onde publica conteúdos sensuais.

O BBB 2 foi exibido entre 14 de janeiro de 2014 e 1 de abril de 2014.

Cézar Lima, do BBB 15

Cézar Lima, 38, até tentou seguir carreira artística como cantor após ganhar o BBB, mas não conseguiu êxito e desistiu. Em relação ao prêmio, ele fez alguns investimentos.

O ex-BBB é advogado e economista. Ele também tem um canal no YouTube no qual fala sobre sua vida e passagem pelo reality show, mas há tempos não publica novos vídeos.

O BBB 2 foi exibido entre 20 de janeiro de 2015 e 7 de abril de 2015.

Munik Nunes do BBB 16 - Ganhadores do BBB

Munik se tornou empresária após vencer o BBB 16 e investir o prêmio. Ela também participou de outro reality show, o Power Couple Brasil, na Record, ao lado do ex-marido Anderson Felício.

Hoje, aos 25 anos, ela também trabalha como influenciadora digital, somando mais de 10 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Munik fala sobre moda, beleza, lifestyle, além de publicar cliques de sua rotina.

O BBB 2 foi exibido entre 119 de janeiro de 2016 e 5 de abril de 2016.

Emilly Araújo, do BBB 17 - Ganhadores do BBB

Emilly Araújo, 26, é uma das vencedoras mais controversas do Big Brother Brasil. Ela também tentou seguir carreira artística na Globo, mas não conseguiu.

Na RedeTV, foi repórter e apresentadora do programa Topzera. Também trabalha como influenciadora digital, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

O BBB 2 foi exibido entre 23 de janeiro de 2017 e 13 de abril de 2017.

Gleici Damasceno, do BBB 18

Gleici Damasceno, 27, foi a campeã do Big Brother Brasil 18. Com o prêmio, ela comprou uma casa para sua mãe e mudou a vida da família.

A vencedora participou de outro reality show da Globo, No Limite, em 2021, mas foi eliminada e não chegou até a final. Ela também segue trabalhando na internet, somando mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

O BBB 2 foi exibido entre 22 de janeiro de 2018 e 19 de abril de 2018.

Paula Von Sperling, do BBB 19

A participação de Paula Von Sperling foi bastante controversa pelo BBB 19, marcada por falas preconceituosas ao longo da temporada.

Mesmo assim, a loira levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Atualmente, aos 32 anos, ela segue trabalhando como influenciadora digital, somando 3 milhões de seguidores.

O BBB 2 foi exibido entre 15 de janeiro de 2019 e 12 de abril de 2019.

Thelma Assis, do BBB 20 - Ganhadores do BBB

Thelma, 38, foi a vencedora da primeira edição com participantes anônimos e famoso. A médica derrotou duas convidadas famosas, Manu Gavassi e Rafa Kalimann na final, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Além do trabalho como influenciadora digital, Thelma segue na Globo como apresentadora do Bem Estar. Recentemente, ela também lançou seu primeiro livro.

O BBB 2 foi exibido entre 21 de janeiro de 2020 e 27 de abril de 2020.

Juliette do BBB 21

Juliette, 33, entrou para o hall dos ganhadores do BBB 21 com maior popularidade. A paraibana se tornou um verdadeiro fenômeno de sua edição e hoje soma mais de 32 milhões de seguidores no Instagram.

Atualmente, ela segue carreira como cantora. No ano passado, lançou seu primeiro EP, que contou com a produção de Anitta. Juliette faz shows por todo o Brasil, além de estampar dezenas de ações publicitárias.

O BBB 2 foi exibido entre 25 de janeiro de 2021 e 4 de maio de 2021.

Arthur Aguiar, do BBB 22 - Ganhadores do BBB

Arthur Aguiar, 33, foi o primeiro famoso a vence o BBB. O ex-brother, que já era ator e cantor antes de entrar no programa, segue carreira artística.

Após ganhar o BBB, Arthur foca na carreira na música e já lançou parcerias com o grupo Sorriso Maroto e com a dupla Matheus & Kauan. Recentemente, ele anunciou que se separou novamente de Maíra Cardi.

O BBB 2 foi exibido entre 17 de janeiro de 2022 e 26 de abril de 2022.