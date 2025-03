Como votar no BBB 25 para eliminar Camilla, Vilma ou Renata

O sexto paredão do Big Brother Brasil 2025 está formado e a votação começa agora. Para eliminar Camilla, Vilma ou Renata do reality show é necessário tomar uma decisão, então veja como votar no BBB 25 para tirar um deles do reality no dia 4 de março.

>> Veja como está a Enquete UOL

Veja como votar no BBB 25 para eliminar | Gshow

Apenas a votação oficial do BBB 25 conta para a eliminação de Camilla, Vilma ou Renata, é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

Quando é a eliminação?

O resultado do sétimo paredão da temporada será na terça-feira (4). De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa de eliminação deve começar às 21h15, depois da novela Mania de Você.

Além da eliminação, o programas de terça-feira exibe o “C.A.T. BBB”, nesta temporada comandado por Rafael Portugal.

Programação da semana

Segunda-feira (3/3): Sincerão;

Terça-feira (4/3): resultado da votação do BBB 25;

Quinta-feira (6/3): prova do líder da semana;

Sexta-feira (7/3): festa;

Sábado (8/3): prova do anjo;

Domingo (9/3): almoço do anjo, formação do quinto paredão e prova do bate e volta.