Dani foi quem atendeu Big Fone e tem poder maior que do líder

Neste domingo, 9, Dani Hypólito foi quem atendeu ao big fone e a ex-ginasta pode ter em mãos um poder maior que o do líder, Maike. A escolha da sister vai influenciar diretamente a formação do paredão desta noite.

Qual o poder do Big fone?

De acordo com a dinâmica da semana, como Dani atendeu o Big Fone, ela será levada para uma loja misteriosa, e lá poderá adquirir alguns poderes. São eles:

1 – Poder de Anular: um voto recebido por ele poderá ser anulado;

2 – Poder do Não: o comprador vai vetar a imunidade dada pelo Anjo;

3 – Poder do Dois: comprador vai ter um voto peso dois na votação da casa;

4 – Poder do Desvio: retirar alguém da Mira do Líder, inclusive, a própria pessoa;

5 – Poder da Imunidade: comprador fica imune ao Paredão;

6 – Poder Supremo: comprador vai trocar uma pessoa emparedada por alguém que está fora da berlinda, podendo tirar ela mesma, indicar a pessoa imunizada pelo Anjo, e pode até trocar a indicação do Líder (neste caso, o novo emparedado não joga a Prova Bate-Volta).

Nesta noite, o paredão será triplo e ainda vai ter contragolpe do mais votado pela casa e contragolpe do contragolpeado. A eliminação é na terça-feira, 11.

O anjo da semana é dona Delma. A dinâmica para o oitavo paredão começou a ser formado ainda na sexta-feira, quando Maike colocou Aline, Vitória Strada, Vinícius, Diego e Daniele Hypolito na mira.