Diego? Quem está na frente para sair do BBB 25

Diego, João Pedro e Vitória estão no novo paredão do Big Brother Brasil, formado na semana turbo do programa. Agora a decisão é com o público sobre quem deve permanecer no confinamento e ter mais uma chance de conquistar o prêmio milionário. Quem está na frente para sair do BBB 25? Nas parciais, a votação já aponta um nome.

Quem está na frente para sair do BBB 25?

Diego é quem está na frente para sair na votação do UOL. O brother é o mais votado na enquete com 50,42% dos votos.

João Pedro está na segunda posição, somando 45,33%. Em último lugar, Vitória aparece tranquila com apenas 4,25% dos mais de 250 mil votos computados até a consulta das 12h desta segunda (7).

O cenário é diferente na enquete do DCI e nesta votação João Gabriel é quem está na frente para sair do BBB 25.

Quem sai no 14º paredão? — Jornal DCI (@DCIJornal) April 7, 2025

Quem já saiu do BBB 25

Até agora, o BBB 25 já eliminou 13 participantes. Os primeiros a deixarem a casa foram Arleane e Marcelo, com 55,95% dos votos. Na sequência, Edilberto e Raissa saíram com 50,70%. Depois foi a vez de Giovanna, eliminada com 52,61%, seguida por Gabriel, com 53%, e Mateus, com 54%. Diogo também foi eliminado, com 55%, assim como Camilla, que saiu com 56%, e Thamiris, com 57%.

Gracyanne Barbosa deixou o programa com 51,38%, enquanto Aline Patriarca foi eliminada com 51,73%. Eva saiu com 50,5%, e Vilma teve a maior rejeição até então, com 58,91%. A mais recente eliminação foi a de Daniele Hypólito, que recebeu 50,37% dos votos.

As eliminações ocorreram conforme a dinâmica do reality, que começou com duplas e depois passou a eliminar os participantes individualmente. Agora restam 8 confinados.