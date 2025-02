Enquete BBB 25 atualizada Gshow: veja a porcentagem de quem sai (18/2)

A 5ª berlinda está formada e a grande dúvida agora é quem vai sair. A enquete BBB 25 atualizada agora mostra a porcentagem atualizada na disputa pela permanência entre Mateus, Aline e Guilherme. A eliminação será na terça-feira, 18.

Quem vai sair do BBB 25 | enquete BBB 25

Mateus é o participante que com mais votos na enquete BBB 25. A brother tem 49,71% da rejeição na enquete UOL, em consulta realizada às 23h de segunda-feira. Aline é a segunda mais votada. Por enquanto, Guilherme é quem está na lanterna da votação, contabilizando apenas 21,29% dos votos.

1 – Mateus – 49,71%

2 – Aline – 29%

3 – Guilherme – 21,29%

Votação Gshow – Eliminação no 5º paredão

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 25 e quem permanecerá no jogo neste 5º paredão. Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/ ou baixe o aplicativo em versão IOS ou android no seu celular.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 25 do Gshow. Você a encontrará na página oficial do reality show no site.

Você tem até a noite de terça-feira, 18 de fevereiro, para votar. A programação oficial da TV Globo indica que o programa de amanhã começa às 22h30 e tem previsão de acabar às 23h55.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.