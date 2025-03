Enquete UOL BBB 25: parcial de quem sai hoje entre Eva e Gracy

Eva, Gracyanne e Dani disputam a preferência do público no 9º paredão do Big Brother Brasil, formado na noite do último domingo. A parcial da enquete UOL do BBB 25 aponta uma delas a rejeição e tem mais chances de eliminação na terça-feira, dia 18 de março.

Parcial da enquete UOL: quem sai do BBB 25?

Na manhã desta terça-feira, a parcial da enquete UOL apontava Gracyanne com maior rejeição. A ex de Belo está em primeiro lugar com 49,64% dos votos, e se o resultado se manter, ela deve ser eliminada neste paredão. Eva está em segundo lugar, somando 47,84%. Por enquanto, quem não deve sair é Dani Hypólito, que tem 2,52% dos votos.

A parcial do DCI também aponta a eliminação de Gracyanne. Na votação ela tem 49,9% dos votos. Eva está com 39,4%.

A formação do paredão agitou a casa mais vigiada do Brasil com o líder Guilherme indicando Gracyanne, enquanto a casa votou em Eva. Outras duas mais votadas no confessionário foram Dani e Delma, mas o líder escolheu a ex-ginasta.

A modelo indicada pela liderança teve direito a contragolpe e escolheu João Pedro. Dani e o gêmeo disputaram a bate-volta, e o rapaz levou a melhor.

Quando será a eliminação do BBB 25?

O BBB 25 vai começar às 22h25, horário de Brasília. Após o fim do programa ao vivo, o eliminado participará do BBB – A Eliminação e será entrevistado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. O público pode acompanhar a entrevista ao vivo pelo Globoplay.

