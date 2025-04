Enquete UOL: quem está na frente para sair do BBB 25 (10/04)

Vini, Maike e Renata estão no paredão e na quinta-feira (10), um dos participantes irá se despedir da competição pelo prêmio milionário e terá que deixar o confinamento da TV Globo para trás. Enquanto a votação oficial no Gshow ainda está rolando, a enquete UOL já aponta quem está na frente para sair.

Quem está na frente para sair no 15º paredão?

Vinícius é quem está na frente para sair na enquete do UOL, com 54,12% dos votos para sair. O baiano assume a primeira posição com uma larga diferença em relação aos adversários de berlinda e vem sendo apontado como a eliminado da semana por enquanto.

Maike está na segunda posição e respira mais tranquilo com 42,72% dos votos, mas ainda assim corre risco de eliminação.

Em último lugar vem Renata. A bailarina está na lanterna, somando apenas 3,16% dos votos para sair.

Quando será a eliminação?

A votação GSHOW oficial for encerrada, vai deixar o programa hoje, quinta-feira, dia 10 de abril. A enquete do reality show é encerrada durante o ao vivo, que tem previsão de começar às 22h25, depois de Vale Tudo. É bom lembrar que tanto a parcial do UOL quanto do DCI não afetam o jogo, a única enquete oficial do reality é a do Gshow.

No mesmo dia, haverá a realização de uma nova prova do líder e formação de paredão. O BBB intensificou o ritmo das disputas e eliminações para que apenas três participantes cheguem na final, marcada para o dia 22 de abril. Ainda não se sabe como será o evento e se todos os brothers voltarão para participar.

