Enquete UOL quem sai do BBB 25: parcial do 10º paredão (25/3)

Enquete UOL quem sai do BBB 25: parcial do 10º paredão (25/3)

Três participantes estão no 10º paredão e agora eles dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado nesta terça-feira, 25 de março, mas a parcial da enquete UOL do BBB 25 já mostra quem deve ser o eliminado do reality show.

Enquete UOL última parcial quem sai do paredão

Aline, Maike ou Diego? Quem deve sair do BBB 25, de acordo com a Enquete UOL parcial, vai indicar quem sai na terça-feira, 25.

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. É o recorde de votação desta edição.

Quem sai no 10º paredão? — Jornal DCI (@DCIJornal) March 24, 2025

A eliminação será na terça-feira, 25 de março de 2025, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Mania de Você. Um dos eliminados vai para um quarto secreto e voltará para a casa imune.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser eliminado.

Votar BBB 25 Gshow

Para votar no BBB 25 é simples. Primeiramente, o usuário precisa acessar o site da votação, no GShow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do “não sou um robô”. Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.