Maike ou Aline? Quem está com mais votos para sair do BBB 25

Maike, Aline e Diego estão no 10º paredão do Big Brother Brasil, e a disputa entre os dois primeiros está acirrada. Já é possível saber quem está com mais votos para sair do BBB 25 em consulta à enquete UOL atualizada.

Em consulta na enquete UOL realizada ao meio-dia desta segunda-feira, Aline somava 51,3% dos votos para sair. Maike soma 46,4% de rejeição do público. A sister continua resistindo aos paredões e se continuar nesse ritmo, pode chegar até a final.

Já Diego está na última posição, com 2,31% dos votos. O ex-ginasta também tem escapado de vários paredões, consolidando o grupo que faz parte como o favorito para chegar ao pódio.

Já na enquete do DCI, o resultado está bastante acirrado. Aline é quem está com mais voto para sair do BBB 25 com 50,7% dos votos, mas Maike vem logo atrás com 47%. Diego segue na lanterna com apenas 2,3% dos votos na enquete extraoficial.

Quando será a eliminação do BBB 25?

A eliminação acontece na terça-feira, 25 de março, às 22h35, horário de Brasília. O programa é transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay. Após a eliminação, o participante vai bater um papo ao vivo com Gil do Vigor.

