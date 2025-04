Paredão BBB 25: veja a enquete UOL atualizada (7/4)

O resultado oficial do 14º paredão do maior reality do país – disputado por Diego, Vitória e João Gabriel – só será revelado junto da eliminação desta semana. No entanto, é possível ter uma ideia de quem sai do BBB 25 com as parciais das enquete UOL e DCI. Veja como está a votação do paredão nesta segunda, 7, véspera da berlinda.

Quem sai do BBB 25 – Enquete UOL

O resultado da enquete do UOL aponta João Gabriel como quem sai do BBB 25 com 58,23% dos votos. Diego está na segunda posição, com 38,2% dos votos, e Vitória ocupa a terceira e última posição do ranking com 3,58% dos votos.

De acordo com a enquete do DCI, que perguntou aos internautas quem deve ser o eliminado, João Gabriel é quem sai do BBB na terça-feira, 8. O participante recebeu 53,3% dos votos na parcial consultada na madrugada de segunda-feira.

Diego, que se despediu de sua irmã Dani no último paredão e foi indicado pelo líder Maike, aparece na segunda posição de mais votado, com 39,3% dos votos.

A terceira e mais confortável posição do paredão da semana, de acordo com o DCI, é ocupada por Vitória. A participante foi a segunda mais votada pela casa e era líder até domingo.

Como votar no Gshow?

Apesar das enquetes do DCI e UOL adiantarem o resultado, os únicos votos computados para a decisão oficial do programa são aqueles registrados no Gshow. Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

Que horas vai ser a segunda eliminação do BBB 25?

A noite de eliminação desta terça-feira, 8 de abril, vai começar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir ao reality e o anúncio de quem sai do BBB nesta semana, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Para ver na TV não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora.

Na internet, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da TV Globo, o GloboPlay. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.