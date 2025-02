Quarto do desafio: Vinícius aperto botão no BBB 25

Quarto do desafio: Vinícius aperto botão no BBB 25

Vinícius apertou o botão e vai para o quarto do desafio do BBB 25 nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. Como parte da tarefa, o brother precisou vetar um participante da prova do líder e terá que cumprir um a dinâmica. Ela ainda corre o risco de ir para o paredão.

Quem está no quarto do desafio do BBB 25?

Vinícius foi o primeiro a acordar na casa nesta quarta-feira, 25, e logo foi para o gramado quando a produção liberou. Lá, ele encontrou um totem e, sem pensar duas vezes, apertou o botão que iniciou a dinâmica da semaba: o quarto do desafio.

Como primeira tarefa, ele precisou vetar uma pessoa e escolheu Maike, justificando que o participante vota em Aline. O próximo passo é o quarto do desafio, que funciona assim: Vinícius será levado para um quarto escuro e terá que encontrar as letras V, I e P. Se ele encontrar, estará imune ao paredão desta semana.

Mas se Vinícius não cumprir o desafio a tempo, ele estará fora da Prova do Líder, vai direto para a Xepa e já estará no Paredão.

Como assistir a vivo

1 – Acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral direita e depois em “cadastre-se”;

2 – Você será redirecionado a um formulário. Informe o seu nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora;

3 – Ao finalizar o seu cadastro, você deve retornar para a página inicial da Globoplay e ir novamente na aba lateral direita. Desta vez, você clicará no Vitrine Globoplay (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay);

4 – Avalie os pacotes disponíveis e confira o que melhor se encaixa no seu bolso. Depois, informe a sua forma de pagamento. O site aceita cartão de crédito e também débito;

5 – Agora, para assistir o BBB só acessar a aba do reality show na plataforma e clicar nas câmeras disponibilizadas.