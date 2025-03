Que horas é a prova do anjo hoje no BBB 25 (15/3)

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB 25 (15/3)

Mais uma disputa pelo colar da imunidade ocorre neste sábado, dia 15 de março. Quem vencer leva o direito de imunizar um brother durante a formação de paredão de domingo, um almoço especial e um vídeo gravado pelos familiares. Abaixo, veja que horas é a prova do anjo no BBB 25 hoje.

A prova do anjo do BBB 25 hoje, sábado, 15 e março, deve começar entre 12h e 14h. Embora a emissora não tenha relevado a programação, tradicionalmente a prova terá início após 0 almoço e poderá ser acompanhada ao vivo pelo pay-per-view do Globoplay.

Aquele que vencer a disputa terá que escolher um participante para ser imunizado durante a formação do paredão triplo no domingo. O vencedor também escolhe dois brothers para cumprir o castigo do monstro. Os escolhidos devem vestir as fantasias enviadas pela produção e cumprir a tarefa até a noite do próximo domingo.

Para assistir a prova do anjo ao vivo, é necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay. As câmeras são disponibilizadas na aba ‘BBB’.Quem não for assinante pode assistir os melhores momentos da disputa na edição do programa que será exibida na noite deste sábado, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Dinâmica da semana BBB 25 | prova do anjo

Além da prova do anjo, o fim de semana tem um paredão para lá de complexo. Três vão para a berlinda.

A dinâmica vai começar com: Renata imunizada pela Vitrine do Seu Fifi, depois uma pessoa será imunizada pelo Anjo. O Líder Guilherme empareda uma pessoa e a votação seguirá para o confessionário. Os dois mais votados pela casa vão para a berlinda.

E não para por aí: vai rolar contragolpe do indicado do Líder entre os que sobraram Na Mira. O Poder Direto comprado por Vinícius vai poder tirar uma pessoa da Prova Bate-Volta e essa pessoa estará automaticamente no paredão.

Com isso, dois participantes jogam a Prova Bate-Volta e uma se salva. A eliminação é na terça-feira,a dia 18.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.

Quem Guilherme vai indicar?

Em sua primeira liderança, Guilherme colocou em sua mira Gracyanne Barbosa, Renata, Eva, João Pedro, João Gabriel e Maike. Mas como Renata foi escolhida pelo público para a vitrine do Seu Fifi, ela ganhou imunidade e não poderá ser indicada, mas a casa ainda não sabe.

Para o público, segundo enquete Gshow, Gracy deve ser escolhida no domingo.

O BBB 25 deste sábado começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Mania de Você. A edição também mostrará os melhores momentos da festa de ontem, que contou com shows de Seu Jorge e Alcione.