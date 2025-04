Quem deixa o BBB 25 hoje: o que diz a parcial da enquete UOL

Renata, Diego e Vitória competem na penúltima votação do BBB 25 e um deles deixará a casa nesta quinta-feira, 17 de abril, mas quem? A enquete UOL já aponta o possível resultado para a berlinda de hoje. Com a eliminação, 4 participantes seguirão no jogo.

Parcial da Enquete UOL – Como está a votação do BBB 25

A enquete UOL indica que Diego deixa o BBB 25 hoje, com 54,32% de votos, em consulta realizada ao meio dia de quinta-feira, dia de eliminação.

Quem vem em segundo lugar é Renata com 42,54% de votos. Já Vitória respira com mais alívio nesse embate, pois soma apenas 3,14% dos votos.

Na enquete DCI, aberta no X, Diego também é quem tem a maior rejeição do público com 56,3% dos votos para sair. Renata tem 41,7% e Vitória 2%.

Votar no Gshow

1 – Para começar, é necessário acessar o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e criar o seu cadastro caso ainda não tenha um. Para isso, você deve ir ao menu lateral esquerdo do site e clicar no final dele, em “faça login ou cadastre-se de graça”. Depois, clique em “cadastre-se”;

2 – Você será redirecionado para um formulário em que terá que preencher com seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site;

3 – Após criar sua nova conta, você deve seguir para a página do BBB 25. Você pode encontra-la pelo menu da lateral esquerda – o mesmo que usou para fazer o cadastro – ou seguir direto para a página no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 – A enquete oficial de eliminação do Big Brother Brasil estará no começo da página, é só clicar nela. Quando abrir, você verá a pergunta Voto com a Torcida e Voto por CPF, além dos rostos e nomes dos emparedados.

5 – O voto por CPF é único, enquanto a da torcida não tem limite de votos.

6 – Escolha quem você quer eliminar e pronto, é só esperar o resultado no domingo.

Acompanhe as novidades do BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.