Quem desistiu e quem continua na última prova de resistência do BBB 25

A última prova de resistência do BBB 25 começou! Vitória, Renata, Guilherme e João competem pela vitória e uma vaga na final, e o primeiro que sair já estará no último paredão. A decisão vai acontecer na sexta-feira, 18 de abril.

Quem desistiu da prova de resistência do BBB 25?

Tadeu Schimidt deu a largada para a disputa no programa ao vivo da noite de quinta-feira, 17. A competição começou com Vitória, Renata, Guilherme e João. Quem vencer garante primeira vaga na Grande Final.

A consagração do primeiro Finalista do BBB 25 será na sexta-feira, 18. Os três restantes da Prova do Finalista disputam o Paredão. No domingo, 20, uma pessoa deixa o programa.

Vencedor é finalista e derrotados estão no paredão

Quem ainda continua na prova de resistência do BBB 25 tem chance de ir direto para a final do programa. O vencedor da disputa já será um dos três finalistas da temporada, enquanto os outros três terão que competir pela última vez em um paredão.

O resultado do paredão entre os três perdedores é previsto para acontecer no próximo domingo (20). Depois que mais alguém for eliminado do reality show, a votação para a grande final será iniciada. O campeão da última prova do líder, mais os dois que permanecerem após a definição da última berlinda vão estar em uma enquete no site oficial do programa, o Gshow.

O público irá votar em quem merece voltar para casa com o prêmio de R$ 2,7 milhões no bolso. O segundo colocado recebe R$ 150 mil e o terceiro lugar leva R$ 50 mil como prêmio. A final acontece no dia 22 de abril, terça-feira.

