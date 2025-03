Quem está no paredão: 11ª berlinda do Modo Turbo

Nesta quinta-feira, 27 de março, o público vai conhecer quem está no paredão número, que começa hoje e será formado na sexta-feira, 28. A eliminação será no domingo, 30, como parte do modo turbo do reality show, que agora em abril entra em sua reta final.

A formação do paredão do BBB 25 começa nesta quinta-feira, 27, e será finalizada na sexta-feira com a votação da casa. A dinâmica vai começar com o anjo da semana que é autoimune. Depois, o líder fará sua indicação direta. Um estará emparedado pela prova do líder.

Em seguida, os participantes votaram no confessionário. Não haverá prova bate-volta.

Dinâmica da semana

Quinta-feira (27)

Prova do Líder;

Uma pessoa emparedada.

Sexta-feira (28)

Prova do Anjo;

Formação de Paredão.

Anjo autoimune;

Um emparedado pela Prova do Líder;

Um emparedado pelo Líder;

Mais votado da casa na berlinda.

Sábado (29)

Festa com apresentação de João Gomes, Manu Bahtidão, L7NNON e Filipe Ret.

Domingo (30)

Eliminação;

Prova do Líder;

Formação de Paredão.

Terça-feira (1)

Nova eliminação.

