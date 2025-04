Quem está no paredão BBB 25 e quem votou em quem na 13ª berlinda

Será definido nesta noite, dia 6 de abril, quem está no paredão do BBB 25, o décimo terceiro da temporada. Três brothers vão disputar a preferência do público e um deles deixa a casa na terça-feira, 8. A formação da berlinda será realizada após a prova do líder.

Quem está no paredão BBB 25

Mais 3 participantes estarão na berlinda na formação do paredão do BBB 25. A berlinda vai ser construída no programa ao vivo deste domingo, 6, após a eliminação de um participante. Como manda a tradição, a formação do paredão começa com a indicação do líder. Depois, a casa escolhe um alvo.

Quem votou em quem?

Todos os participantes, exceto a líder, têm que votar no confessionário. A votação na casa foi assim:

Como votar para eliminar no Gshow

Apenas a votação oficial do BBB 25 conta para a eliminação, então é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

