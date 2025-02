3 brothers vão precisar da ajuda do público para ficar no reality

Quem está no paredão do BBB 25: como foi a 6ª votação (23/02)

Neste domingo, 23 de fevereiro, os participantes do Big Brother Brasil se reúnem para definir a sexta berlinda e o público acompanhará quem está no paredão do BBB 25. Sob o comando de Tadeu Schmidt, os brothers vão indicar 3 pessoas.

BBB 25 – Quem está no paredão hoje?

O paredão deste dia 23 começa com Tadeu Schmidt abrindo a dinâmica ao vivo e o anjo da semana Guilherme descobrindo que vai imunizar alguém com o colar. Depois, o líder João Pedro faz sua indicação. Por fim, os brothers fazem a votação no confessionário.

Diogo e Thamiris já estão na berlinda por causa do Big Fone.

Quem votou em quem?

Todos os participantes, exceto o líder, vão ter que votar no confessionário.

Eva votou em Camilla

Maike votou em Aline

Guilherme votou em Camilla

Renata votou em Camilla

Gracyanne votou em Renata

Vilma votou Camilla

Diego Hypolito votou em Camilla

Vinícius votou em Maike

Camilla votou em Renata

Daniele Hypolito votou em Maike

Joselma votou em Camilla

Vitória Strada votou em Maike

Thamiris votou em Renata

Diogo votou em Camilla

Aline votou em Maike