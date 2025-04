Quem está no paredão hoje do BBB 25: como foi a votação (04/4)

Quem está no paredão hoje do BBB 25: como foi a votação (04/4)

Nesta sexta-feira, 4 de abril, acontece a formação do décimo terceiro paredão do BBB 25. Sob o comando de Tadeu Schmidt, três pessoas vão precisar da ajuda do público. Três estarão na berlinda.

BBB 25 – Quem está no paredão hoje?

A formação do paredão do BBB 25 desta sexta-feira, 4, terá três emparedados. A votação começa com a indicação do líder. Dessa vez, o anjo João Gabriel está imune.

Em seguida, os participantes votaram no confessionário, e os dois mais votados devem cair na berlinda, sem direito a disputar a prova bate-volta.

A eliminação será no domingo, dia 6 de abril.

Quem votou em quem?

Todos os participantes, exceto a líder, têm que votar no confessionário.

Renata votou em

Maike votou em

Vinicius votou em

João Pedro votou em

Guilherme votou em

Delma votou em

Daniele Hypolito votou em

João Gabriel votou em

Diego Hypolito em

Vitória votou na

Votação GShow

A votação para eliminar um dos brothers já está aberta e segue até a noite de domingo. Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e crie o seu cadastro, caso ainda não tenha um. Para isso, você deve ir ao menu lateral esquerdo do site e clicar no final dele, em “faça login ou cadastre-se de graça”. Depois, clique em “cadastre-se”;

2 – Você será redirecionado para um formulário em que terá que preencher com seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site;

3 – Após criar sua nova conta, você deve seguir para a página do BBB 25. Você pode encontra-la pelo menu da lateral esquerda – o mesmo que usou para fazer o cadastro – ou seguir direto para a página no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 – A enquete oficial de eliminação do Big Brother Brasil estará no começo da página, é só clicar nela. Quando abrir, você verá a pergunta Voto com a Torcida e Voto por CPF, além dos rostos e nomes dos emparedados.

5 – O voto por CPF é único, enquanto a da torcida não tem limite de votos.

6 – Escolha quem você quer eliminar e pronto, é só esperar o resultado na terça.

