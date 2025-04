Quem ganhou a Prova de Resistência BBB 25: acompanhe a última disputa

Quem ganhar está na final do BBB 25

O BBB 25 faz sua última prova de resistência da temporada e quem ganhar está na final. A disputa entre Vitória, Renata, João e Guilherme vai deixá-los mais perto do prêmio de R$ 2,7 milhões, e o resultado será definido nesta sexta-feira, 18.

>> Assistir o BBB 25 ao vivo grátis

Quem saiu da Prova de Resistência BBB 25

Acompanhe quem está na prova. Por enquanto, todos os participantes seguem na disputa e o limite de tempo da prova é até o ao vivo de sexta-feira.

Vitória

Renata

João

Guilherme

Como assistir a prova ao vivo

O Big Brother Brasil tem transmissão ao vivo, 24 horas por dia. Os fãs do reality show de maior audiência do país podem acompanhar todos os passos dos brothers e sisters através do Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.

Para assistir os programas ao vivo do BBB 25 de graça é necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros para sintonizar na TV Globo ou uma conta gratuita na Globoplay, que permite que você assista a programação ao vivo da emissora pela aba “Agora na TV”.