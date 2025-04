Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 25 nesta sexta-feira: acompanhe (11/04)

A disputa pelo colar da imunidade acontece nesta sexta-feira, dia 11 de abril, uma das últimas da edição. Quem ganhar vai imunizar alguém na formação de paredão, além disso ganhará um almoço especial e um vídeo gravado pelos familiares.

A prova do anjo do BBB 25 hoje, sexta, 11 de abril, começa por volta das 13h (do horário de Brasília). O vencedor da disputa estará imune no paredão que será formado nesta noite. O vencedor também escolhe dois brothers para cumprir o castigo do monstro. Os escolhidos devem vestir as fantasias enviadas pela produção e cumprir a tarefa até a formação da berlinda.

Para assistir a prova do anjo ao vivo, era necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay. As câmeras são disponibilizadas na aba ‘BBB’. Quem não for assinante pode assistir os melhores momentos da disputa na edição do programa que será exibida na noite deste sábado, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Dinâmica da semana BBB 25 | prova do anjo

Além da prova do anjo, os próximos dias serão intensos na casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira, terá a Formação de Paredão Triplo. O Anjo imuniza alguém, enquanto o líder João Pedro fará sua indicação. Renata já está na berlinda por consequência da prova do líder.

No domingo, 13, acontecerá a Eliminação, quando um dos participantes dá adeus a disputa. Para fechar o ciclo, a Prova do Líder será realizada, e, após isso, ocorrerá mais uma Formação de Paredão para o próximo ciclo de votos.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.

Quem João Pedro vai indicar?

Em sua liderança, João colocou na xepa Vitória Strada, Diego Hypolito, Guilherme e Delma, o que sugere que a indicação venha de um destes nomes.

O BBB 25 desta sexta-feira começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Mania de Você.