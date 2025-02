Quem ganhou a Prova do Líder BBB 25: acompanhe resultado (20/2)

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, vamos conhecer quem ganhou a prova do líder BBB 25. A disputa começa por volta das 23h (de Brasília) e dará início a formação do sexto paredão.

Conheça quem ganhou a Prova do Líder do BBB 25

João Pedro ganhou a prova do líder do BBB 25 na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro. No VIP, além do Líder João Pedro, estão João Gabriel, Maike, Renata e Delma.

Já a Xepa é formada por Vitória Strada, Eva, Diogo Almeida, Vilma, Aline , Vinícius, Camilla, Thamiris, Gracyanne Barbosa, Guilherme, Diego e Daniele Hypolito.

Quem participa da prova do líder:

– Gracyanne Barbosa

– Vitória Strada

– Camilla

– Thamiris

– Diogo

– Vilma:

– Maike

– Eva

– Diego

– Daniele Hypólito

– Aline

– Vinícius

– Guilherme

– Delma

Cronograma da semana

Quinta-feira (20/02)

Prova do líder

Sexta-feira (21/02)

Festa

Sábado (22/02)

Prova do anjo

Domingo (23/02)

Formação do paredão

Terça (25/02)

Segunda dupla será eliminada

Acompanha o Big Brother Brasil no DCI.