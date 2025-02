Quem saiu da prova do líder BBB 25 até agora: acompanhe em tempo real

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Acompanhe a disputa

A quinta disputa para definir a liderança do Big Brother Brasil chegou ao fim nesta sexta-feira (14). Quem saiu da prova do líder BBB 25 por último? Eva foi a última a deixar a competição e é a nova líder após 13 horas de resistência.

Quem saiu da prova do líder BBB 25?

Quem saiu da prova do líder BBB 25 até agora foram todos os brothers, com vitória para Eva. Como a disputa foi de resistência, era necessário aguentar ficar em pé, além de suportar o sono, a fome e a vontade de ir ao banheiro.

João Gabriel, João Pedro e Renata não participaram da disputa. O trio descumpriu uma regra e foi eliminado antes do início da prova.

Delma é a primeira eliminada

Delma é a primeira eliminada da Prova do Líder! A sogra de Guilherme deixou a disputa na primeira rodada e sorteou a consequência: “Você está na Xepa”

Aline é a 2ª eliminada

Está fora da Prova do Anjo

Maike foi o 3º a sair da prova

Eliminou um participante da prova: Diego Hypolito

4º Diego Hypolito

Está no Paredão

Daniele Hypolito é a 5ª eliminada

Não poderá receber imunidade

Camilla é a 6ª eliminada

Está na Xepa

Vitória Strada é a 7ª eliminada

Vilma é a 8ª eliminada

Guilherme é o 9ª eliminado

Vinícius é o décimo eliminado

Camila é a 11ª eliminada

Dinâmica da semana

O quinto paredão da edição será realizado no domingo, dia 16 de fevereiro. Quem saiu da prova do líder BBB 25 e não levou a coroa para casa corre o perigo de ir parar na berlinda e se despedir de vez do prêmio milionário.

A dinâmica acontecerá da seguinte forma, o anjo imunizará alguém, depois o líder fará sua indicação. Por último, todos os participantes votarão no confessionário e então será realizada a prova bate e volta para livrar alguém do paredão.

Formação de Paredão triplo

Anjo imuniza uma pessoa

Líder empareda uma pessoa

Uma pessoa é emparedada por consequência da Prova do Líder

Na votação da casa, eles se dividem em dois grupos; cada pessoa vota em alguém do próprio grupo, e as pessoas mais votada do grupo 1 e do grupo 2 vão ao Paredão

Prova Bate-Volta os dois mais votados pela casa e o emparedado por consequência da Prova do Líder

A eliminação será na terça-feira, 18.