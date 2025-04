Quem saiu do BBB 25 hoje: conheça o 17º eliminado

Delma foi quem saiu do BBB 25 hoje, 15, se tornando o décimo sétimo eliminado do programa com 67,19% dos votos. A disputa pela permanência era contra Guilherme (2,42%) e Renata (30,39%). Com a eliminação, 5 participantes seguirão no reality show que termina no próximo dia 22.

Eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

A confirmação de quem saiu do BBB 25 hoje, 15 de abril, deve acontecer logo no início do programa, já que após a eliminação será formado um novo paredão. A edição começa às 22h25.

A enquete UOL indica a eliminação de Delma com mais de 50%.

O eliminado da noite vai bater um papo com Gil do Vigor e na manhã de quarta-feira vai participar do Mais Você, com Ana Maria Braga.

Como o paredão foi formado?

João Pedro indicou Vitória, a casa votou em Vinícius e Renata está no paredão por consequência da prova do líder.

Programação da semana

Terça-feira: eliminação e prova do líder

Quinta-feira: eliminação e prova do líder

O programa acaba em 22 de abril e está no modo turbo.

Acompanha o Big Brother Brasil no DCI