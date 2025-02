Quem saiu do BBB 25 hoje: conheça o 5º eliminado

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, o público vai conhecer quem saiu do BBB 25 no quinto paredão. A disputa pela permanência é entre Aline, Mateus e Guilherme. Com a eliminação, 17 participantes seguirão no reality show.

Quem saiu hoje do BBB 25 hoje?

O eliminado do BBB 25 será revelado na noite desta terça-feira, 18 de fevereiro. Se a parcial da enquete UOL e do DCI se confirmar, Mateus é o eliminado da noite. Desde que a votação do paredão foi aberta, o amigo de Vitória Strada liderava a rejeição.

O arquiteto de 28 anos é do interior de SP e conheceu a atriz no Rio. Para a artista, o rapaz é considerado um irmão – e como todo irmão briga, dentro do reality não foi diferente. Os dois protagonizaram discussões e o público chegou a criticar Vitória por sempre cortar o amigo. Apesar disso, os dois continuavam unidos.

Paredão: quem votou em quem?

Nesse paredão, Mateus foi a indicação da líder Eva, enquanto Aline e Guilherme foram os mais votados pela casa. Os brothers não usaram o confessionário, e ao invés disso foram divididos em dois grupos. Os mais votados de cada um foi emparedado.

Grupo 1

Diogo Almeida vota em Vinícius

Vilma vota em Vinícius

Renata vota em João Pedro

Maike vota em Aline

Aline vota em Maike

Vinícius vota em Maike

João Gabriel vota em Aline

João Pedro vota em Aline

Grupo 2

Guilherme vota em Thamiris

Delma vota em Vitória Strada

Thamiris vota em Guilherme

Vitória Strada vota em Delma

Daniele Hypolito vota em Vitória Strada

Camilla vota em Guilherme

Mateus vota em Guilherme

Diego Hypolito vota em Thamiris

Acompanha o Big Brother Brasil no DCI.