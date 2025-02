Quem saiu do BBB 25 hoje: veja 4º eliminado (11/2)

Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, quem saiu do BBB 25 no quarto paredão foi Gabriel, com 48,81% dos votos. A disputa pela permanência é entre Aline, Gabriel e Vitória. Com a eliminação, 18 participantes seguirão no reality show.

Quem saiu hoje do BBB 25 hoje?

O eliminado do BBB 25 foi revelada na noite desta terça-feira, 11 de fevereiro, confirmando que Gabriel foi o eliminado. A parcial da enquete UOL mostrava que Vitória seria a eliminada, mas Gabriel estava praticamente empatado.

Paredão: quem votou em quem?

O líder João indicou Aline, que não teve direito a prova bate-volta. Gabriel e Vitória foram os mais votados no confessionário.

Além do voto supremo do líder, todos os participantes tiveram que votar uns nos outros para definir o paredão. Veja como votaram os confinados:

Eva votou em Camilla

Maike votou em Vinícius

Guilherme votou em Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Renata votou em Vitória

Gracyanne votou em Diogo

Vilma votou Vitória Strada

Diego Hypolito votou em Gabriel

Gabriel votou em Guilherme

Vinícius votou em Diogo

Camilla votou em Diogo

Daniele Hypolito votou em Diogo

Mateus votou em Diogo

Joselma votou em Diogo

Vitória Strada votou em Diogo

Thamiris votou em Diogo

Diogo votou em Vitória

Aline votou em Gabriel

Programação da semana

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

