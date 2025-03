Nesta terça-feira, 11 de março, vamos descobrir quem saiu do BBB 25, no oitavo paredão da edição. A disputa pela permanência. Com a eliminação, 14 participantes seguirão no reality show.

Eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

Thamiris, Aline e Vinícius disputam a permanência no BBB 25, mas só dois voltam da berlinda. Se a enquete UOL acertar, Thamiris é quem deve ser eliminada nesta terça-feira, 11.