Quem saiu do BBB 25 hoje: veja o 12º eliminado

Nesta terça-feira, 1 de abril, vamos conhecer quem saiu do BBB 25 no décimo segundo paredão. A disputa pela permanência é entre Vinícius, Diego e Vilma. Com a eliminação, 10 participantes seguirão no reality show.

Eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

Vinícius, Diego e Vilma disputam a permanência no BBB 25, e o resultado da enquete UOL indica que a ex-dupla de Aline dará adeus ao prêmio do reality show. A votação está acirrada.

Já a enquete DCI, o cenário era inverso: Vilma lidera a votação e Vini estava em segundo lugar.

Como o paredão foi formado?

A formação do paredão do BBB 25 começou no domingo com a prova do líder, vencida por Maike. Como consequência da disputa, Diego foi emparedado. A casa votou no confessionário em Vilma. Não houve prova bate-volta.

Programação da semana

Terça-feira: eliminação

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira: mira do líder

O programa acaba em abril e está no modo turbo.

