Quem saiu do BBB 25 hoje: veja o 18º e penúltimo eliminado

Nesta quinta-feira, 17 de abril, vamos conhecer quem saiu do BBB 25 hoje, se tornando o penúltimo eliminado do programa. A disputa pela permanência é entre Renata, Diego e Vitória. Com a eliminação, 4 participantes seguirão no reality show que termina no próximo dia 22.

Penúltima eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

A confirmação de quem saiu do BBB 25 hoje, 17 de abril, deve acontecer logo no início do programa, já que após a eliminação será formado o último paredão antes da grande fina;. A edição começa às 22h25.

A enquete UOL indica a eliminação de Diego com 55,43%. Renata recebeu 41,46% na votação extraoficial, enquanto Vitória teve 3,12%.

O eliminado da noite vai bater um papo com Gil do Vigor e na manhã de quarta-feira vai participar do Mais Você, com Ana Maria Braga.

Finalistas BBB 25

Renata, João, Guilherme, Vitória e Diego são os finalistas do BBB 25. Um deles vai levar o prêmio de R$ 2.720.000 na próxima terça-feira, dia 22 de abril.

A votação para a escolha do vencedor será aberta logo após o fim do programa o vivo no Gshow, no domingo, e serão dois dias de votação. Para participar, basta ter um cadastro na plataforma da Globo e localizar a enquete oficial na página do programa.

