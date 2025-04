Quem vai ganhar o BBB 25? Veja a parcial atualizada da votação final

A grande final do Big Brother Brasil já é na terça-feira, 22! Após dias de emoções, tretas, paixões, o programa chega ao fim e vai dar o prêmio para uma das três finalistas. Agora, está nas mãos do público decidir quem vai ganhar o BBB 25 entre Guilherme, João e Renata.

Quem vai ganhar o BBB 25 – enquete UOL

Até a madrugada desta segunda-feira (21), segundo a enquete UOL, a campeã do BBB 25 é Renata, com 42,23% dos votos. Guilherme está em segundo lugar com 24,65% e João pode ficar em terceiro com 17,52%. Vale lembrar que a votação de quem vai ganhar o BBB 25 do UOL não tem qualquer interferência com o resultado oficial da votação.

O segundo e o terceiro lugar não saem de mãos vazias. A sister que conquistar o segundo lugar no pódio ganha a quantia de R$ 150 mil; a terceiro fica com R$ 50 mil.

Gshow BBB 25 votar para ganhar

Já tem seu favorito? Então é hora de votar! Para ajudar um participante a ganhar o grande prêmio do programa, é necessário participar da votação no Gshow, seguindo os passos abaixo.

– Acesse o Gshow e vá para a página: “Quem deve vencer BBB 25?”

– Em seguida, caso não seja cadastrado, é necessário se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook.

– Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’, que vai pedir para o usuário clicar sobre algumas imagens. Em poucos segundos, o voto será computado.

Como vai ser a final do reality?

Marcada para amanhã, terça-feira (22), a final do BBB 25 terá shows. É costume do programa exibir os melhores momentos das trajetórias dos participantes e abrir o sinal do reality – ou seja, eles vão poder acompanhar o último episódio junto com a audiência.

A edição ao vivo de amanhã está marcada para começar às 22h30 (horário de Brasília), na tv Globo, logo após a exibição da novela Travessia. Também é possível assistir gratuitamente pelo GloboPlay.