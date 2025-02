Quem vai sair do BBB 25: última porcentagem enquete UOL (11/2)

Três participantes disputam na 4ª berlinda da temporada e a grande dúvida agora é quem vai sair do BBB 25. A enquete UOL já mostra o possível eliminado nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, entre Vitória, Gabriel e Aline.

Quem está na frente para sair do BBB 25 – enquete UOL

Vitória Strada é a participante que corre maior risco de sair, de acordo com a enquete UOL consultada às 18h30 de terça-feira, 11. Até o momento, a atriz soma 50,13% de votos para sair.

Gabriel aparece em segundo, com 44,71% das intenções dos votos para sair – praticamente empatado com Vitória. Até então, Aline é a favorita do público do Big Brother Brasil com apenas 5,16% dos votos para sair.

Na enquete DCI, Gabriel é quem deve sair do BBB 25.

Votação Gshow – Eliminação no 4º paredão

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 25 e quem permanecerá no jogo neste 4º paredão. O público tem duas formas de votar: voto Único através do CPF, ou com o voto da Torcida, que permite vários votos. O resultado é uma média das duas formas de votação.

Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 25 do Gshow.

Clique no participante que deseja eliminar e depois confirme sua decisão. Aguarde pela confirmação e repita o processo quantas vezes achar necessário!

Você tem até a noite de terça-feira, 11, para votar em quem deve sair. A programação oficial da Rede Globo indica que o programa da eliminação vai começar às 22h25 (horário de Brasília).

Quem votou em quem – Quem vai sair do BBB 25

A votação do primeiro paredão começou com o líder João, que indicou Aline. Vitória e Gabriel foram os dois mais votados pela casa no confessionário.

Eva votou em Camilla

Maike votou em Vinícius

Guilherme votou em Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Renata votou em Vitória

Gracyanne votou em Diogo

Vilma votou Vitória Strada

Diego Hypolito votou em Gabriel

Gabriel votou em Guilherme

Vinícius votou em Diogo

Camilla votou em Diogo

Daniele Hypolito votou em Diogo

Mateus votou em Diogo

Joselma votou em Diogo

Vitória Strada votou em Diogo

Thamiris votou em Diogo

Diogo votou em Vitória

Aline votou em Gabriel