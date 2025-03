Quem vai sair do BBB 25? Votação é a mais acirrada da edição

Em menos de 24 horas, o público vai conhecer o décimo eliminado do BBB 25, e até aqui o que sabemos é que a votação está acirrada. Maike, Aline e Diego estão na berlinda, mas a briga para continuar é maior entre dois deles. O resultado sai na terça-feira, 25 de março.

Quem vai sair do BBB 25 | enquete UOL

Se os números da enquete UOL se confirmarem, Aline é quem deve sair do BBB 25 neste paredão. A ex-policial tem 50,19% dos votos para ser eliminada. A baiana está praticamente empatada com Maike. Desde que a votação foi aberta, na noite de domingo, as porcentagens deram viradas, então o resultado pode ser uma surpresa.

1 – Aline: 50,19%

2 – Maike: 48,2%

3 – Diego Hypolito: 1,61%

Votação na enquete BBB 25

O que acontece com o eliminado do BBB 25?

O participante que for eliminado do Big Brother Brasil 2025 nesse paredão terá que cumprir uma agenda de entrevistas. A primeira tarefa é participar do Bate-papo com o Eliminado no Rede BBB, com Gil do Vigor.

Esta é a primeira entrevista de qualquer eliminado e é lá que eles ficam a par do número de seguidores, relembram momentos do confinamento, encaram erros e acertos, entre outros. A atração não tem hora exata para começar pois depende do programa ao vivo. Geralmente, o papo começa no início da madrugada de quarta-feira, logo após a eliminação.

Depois, na quarta-feira de manhã (26), quem vai ser eliminado do BBB conversará com Ana Maria Braga no Mais Você.

