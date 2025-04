Quem vai vencer o BBB 25: veja como está a votação

Renata, Guilherme e João garantiram suas vagas na grande final do Big Brother Brasil. Quem entre esses três participantes vai vencer o BBB 25? Consultamos as principais enquetes da web para te dar essa resposta, então confira as parciais:

Quem vai vencer o BBB 25?

Na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões, a bailarina Renata se consolida como a grande vencedora do BBB 25.

Na enquete do Jornal DCI, Renata está como provável campeã. Dona de uma torcida muito forte, a sister é a favorita ao prêmio há muito tempo, na parcial do Jornal a paraibana tem 58,3% dos votos.

Na segunda posição está Guilherme, que até o momento soma 37,4% dos votos para vencer o BBB, o que deixa o brother confortável como vice-campeão até agora. Se isso se manter na votação oficial, o brother irá levar para casa R$ 150 mil.

João Pedro vem na última posição, recebendo 4,3% dos votos para vencer o BBB até o momento e levará R$ 50 mil.

Parcial BBB 25 do UOL

A enquete do UOL sobre quem vai vencer o BBB 25 soma mais de 398 mil até o momento e conta com as mesmas posições da parcial do DCI, até as porcentagens estão próximas. Renata está em primeiro com 58,56% dos votos para ser coroada campeã.

Gui e João estão na segunda e terceira posição, respectivamente. O primeiro soma 32,27% dos votos para vencer e o outro 9,17%.

Quando termina o BBB 25?

A grande final do programa acontecerá na noite de amanhã, terça-feira, 22 de abril. Segundo o cronograma oficial da emissora do reality show, a edição começará a ser exibida às 22h25 e terá 1 hora e 10 minutos no ar. Você pode acompanhar o Big Brother Brasil para saber quem vai vencer pela transmissão da Globoplay ou TV Globo.