Última parcial de quem sai do BBB 25 hoje entre Vini, Renata e Vitória

Última parcial de quem sai do BBB 25 hoje entre Vini, Renata e Vitória

Falta pouco para o público descobrir quem será o próximo eliminado do jogo. Vini, Renata e Vitória brigam neste paredão, e o resultado será nesta noite deste domingo, 13 de abril. Para descobrir quem sai do BBB 25 hoje consultamos parciais extraoficiais para conferir as chances de cada emparedado nesta disputa.

Enquete UOL – quem sai do BBB 25

Na enquete do UOL, Vinícius e Renata duelam com maior proximidade na porcentagem de quem sai. Nesta parcial, Vini tem 55,51% dos votos e Renata tem 41,59%, uma diferença de apenas 13%. O total de votos bate os 833 mil até o momento na parcial.

O público também pode votar e acompanhar a parcial da enquete do DCI em tempo real. Renata é apontada por enquanto como a eliminada da vez neste décimo sexto paredão da temporada.

É importante frisar que nenhuma parcial afeta o jogo diretamente. Essas enquetes consultados servem de espelho da votação popular e mostram o comportamento do público em relação aos emparedados, mas a única enquete que de fato elimina os participantes é a do Gshow.

Como votar no BBB 2025?

Para votar em Vitória, Diego ou João é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.