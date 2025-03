Veja como foi a volta de Renata ao BBB 25 e as reações

Após passar 24 horas na vitrine do Seu Fifi, Renata de volta para a casa do BBB 25. A sister retornou na manhã dessa sexta-feira, 14, e pegou os confinados de surpresa. Até então, os brothers sabiam que a sister estava em uma dinâmica, mas não faziam ideia do que estava acontecendo.

Assim que pisou na casa, Renata fez questão de ir ao quarto onde Aline estava dormindo e gritou: “a surucucu voltou”. A policial acordou e aparentemente ficou sem entender.

Depois de acordar a casa toda, a sister se reuniu com os outros brothers na sala e soltou algumas das informações que recebeu do público.

Um dos pontos altos do retorno foi o embate com Aline. As duas se exaltaram durante discussão após Renata afirmar que recebeu cobra da baiana no queridômetro. A bailarina também afirmou que a rival queria votar e planeja o paredão com Vinícius.

Aline e Vinícius não concordaram com a informação.

É fogo no parquinho no BBB 25!