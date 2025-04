Vitória? Quem está na frente para sair do BBB 25 no último paredão hoje

A parcial UOL mostra uma votação acirrada na enquete sobre quem está na frente para sair do BBB 25 no último paredão. Vitória, João e Renata estão na berlinda e disputam a permanência neste domingo, 20 de abril. Uma delas vai dar adeus ao sonho de chegar na final do reality.

Quem vai sair do BBB 25 | Enquete UOL

A enquete BBB 25 do UOL, consultada às 14h, aponta que quem está na frente para sair é Vitória. A atriz soma 52,75% dos votos do público.

O segundo mais votada é a João Pedro com 44,94% dos votos. A brother estava com uma porcentagem mais alta há algumas horas, mas a rejeição vem caindo.

Quem deve permanecer na casa, de acordo com a parcial UOL, é Renata. A bailarina tem apenas 2,3% de rejeição.

O paredão da temporada será finalizado em breve.

A parcial UOL não tem influência sobre o resultado da votação e é utilizada apenas para saber a opinião do público. A votação oficial acontece no Gshow.

