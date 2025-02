Vitória? Quem vai sair do BBB 25, segundo enquete UOL

Vitória, Diogo e Vilma estão no sexto paredão e a enquete UOL mostra a votação de quem sai do BBB 25. A eliminação acontece na noite de terça-feira, 25, e adiantamos que uma mulher é quem deve ser eliminada se a parcial se confirmar.

Vitória foi indicada pela casa, enquanto Diogo foi emparedado pelo Big Fone e Vilma pelo Poder Coringa.

Enquete UOL – Quem vai sair do BBB 25

A Enquete UOL indica que Dona Vilma é quem vai sair do BBB 25 neste paredão. A mãe de Diogo, também empareda, lidera a votação, e como uma ampla diferença para Vitória, segunda mais votada. Apenas o ator global parece não ter chances de sair.

1 – Vilma: 49,57%

2 – Vitória: 34,29%

3 – Diogo: 16,14%

Para votar no Gshow, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser eliminado. Os votos são por CPF, único, ou pela torcida – aí você pode votar quantas vezes quiser.

O participante mais votado deixará o confinamento na terça-feira, 25.

A eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 23 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já as enquetes do BBB 25 do DCI e UOL são um espelho da opinião pública e apontam o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

