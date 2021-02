BBB21: Karol Conká ameaça tortura psicológica contra Lucas

Karol Conká segue demonstrando ranço contra Lucas Penteado no BBB21. Na tarde desta segunda-feira (01), a cantora surtou com o rival na cozinha VIP da casa mais vigiada do Brasil durante o almoço que já saiu tarde. A integrante do camarote (famosos) pediu para que o ator se retirasse da parte da casa pois queria ‘comer na paz do Senhor’.

O que Karol Concká disse a Lucas no BBB21?

Enquanto colocava comida no prato, Karol Conká se irritou com a presença de Lucas Penteado na cozinha VIP do programa. Os dois receberam pulseiras VIP do líder da semana Nego Di e têm acesso a comida de forma ilimitada “Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não estou a fim”, disparou a rapper.

Lucas então começou a se retirar da cozinha e pediu para que fosse avisado quando a rival terminasse de fazer a refeição. “Tá bom, come aí e quando você terminar você me avisa”.

Karol não gostou do pedido do concorrente e seguiu o criticando na casa do BBB21. “Isso, melhor. Você não sabe calar a boca então é melhor você sair mesmo”. Lucas pediu desculpa para a cantora por sua presença a deixá-la incomodada, mas não teve jeito. Karol recusou o pedido do intérprete de Fio de Malhação: Viva a Diferença.

“Eu não sou obrigada. Não desculpo, vai cagar, vai à merd*! Vai se fazer de louco lá fora, pede pra sair”, disparou a cantora, que em seguida disse que não o avisaria sobre a hora dele almoçar na cozinha do BBB21. “Não aguento. Eu ia sentar aqui não consigo nem comer, o cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém pra comer não, ele que adivinhe a hora que eu terminei”.

Karol surtou com o Lucas, pediu para ele sair da cozinha para ela comer. E agora ele está chorando no quarto: "Agora vou ter que esperar ela comer, para eu poder ir lá e me alimentar. Eu saí porque estou errado", disse ele. #BBB21

Lucas chora no quarto cordel

Após ser expulso por Karok Conká da cozinha do BBB21, Lucas foi para o quarto cordel e começou a ficar pensativo por alguns minutos. Lumena entrou no cômodo e tentou tranquilizar o colega de confinamento, sem sucesso. Lucas começou a desabafar com a psicóloga e DJ de pagodão baiano sobre o tratamento dado pela cantora.

“Esperar ir comer, pra evitar…”, disse o famoso, chorando. “Ninguém tá negando comida”, ponderou Lumena. “Não, mano. na moral. Não tem como reagir, estão esperando uma reação de mim. Por isso que eu saí”, respondeu Penteado em seguida. “Respire, calma que o corre não é esse. O corre é todo mundo se ajudar”, observou a sister.

Karol Conká ameaça jogar água na cara de Lucas

Karol esperou Lumena sair do quarto e a questionou sobre se Lucas estaria falando sobre ela. “Ele vai aprender na marra, na tortura. Se está sendo permitido torturar os participantes, eu vou torturar ele também”, disparou.

Karol você não tem esse direito

Logo depois, Karol ameaçou jogar água na cara do concorrente. “Ele estava falando alguma coisa? Eu vou jogar água na cara dele”, disse. Lumena, por sua vez, negou que Lucas tenha comentado sobre a cantora.